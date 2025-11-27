Ralph Bogard besingt den weihnachtlichen Glockenklang

Es weihnachtet sehr

Mit „Glockenklang“ veröffentlicht RALPH BOGARD erstmals einen Weihnachtssong und erweitert damit sein Repertoire um ein gefühlvolles Stück Popmusik, das die besinnliche Jahreszeit auf eine zeitgemäße und zugleich klassische Weise einfängt.

Der Titel verbindet sanfte akustische Gitarren, dezente Percussion und ein warmes Keyboard-Fundament zu einem harmonischen Klangbild, das von der klaren und emotionalen Stimme von RALPH BOGARD und einem unterstützenden, weihnachtlichen Chorgesang getragen wird.

Musikalisch bewegt sich „Glockenklang“ zwischen Popballade und traditioneller Weihnachtssymbolik. Ein Song, der sowohl modern klingt als auch vertraut wirkt.

Inhaltlich beschreibt der Song die besondere Stimmung der Adventszeit: Schneefall, Lichterglanz, Düfte und die Rückbesinnung auf Werte wie Liebe, Frieden und Mitmenschlichkeit.

„Hör den Glockenklang zur Weihnachtszeit, jeder stille Moment taucht in Liebe ein“ – diese Zeile fasst die zentrale Botschaft des Weihnachtssongs von RALPH BOGARD zusammen.

Ein besonderes Detail ist, dass der Songtext von RALPH BOGARD’s Label-Kollegin Corinna Anders geschrieben wurde. Die Sängerin und Songwriterin textete hier erstmals für einen Kollegen – eine kreative Premiere, die dem Stück zusätzliche Tiefe und emotionale Authentizität verleiht.

„Glockenklang“ von RALPH BOGARD – ein Weihnachtssong voller Wärme, Licht und Zuversicht.

Quelle : Jaykay/ Jürgen Kerber

