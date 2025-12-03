„Wolke 7 war nur a Nebl“ heißt der neue Titel von „Der Andi“

Ein Lied voller Hoffnung und Schmerz
Mit „Wolke 7 war nur a Nebl“ veröffentlicht Der Andi einen Pop-Schlager, der mitten in die verletzlichsten Bereiche des Herzens zielt. Der Song erzählt von einem Menschen, der sich in eine Frau verliebt, die nur in seinen Gedanken existiert. Ein Traum, der ihm Halt gibt. Eine Vorstellung, die ihm Wärme spendet. Ein Gefühl, das sich mit jeder Nacht, mit jedem Gedanken, mit jeder Sehnsucht echter anfühlt als die Realität selbst.
Er klammert sich an dieses Bild, überzeugt davon, dass es Liebe ist. Er denkt an sie, als würde sie irgendwo da draußen wirklich auf ihn warten. Doch dann bricht die Wahrheit über ihm zusammen: Es gibt sie nicht. Keine Berührung, keine Geschichte, keine Erinnerung, die man festhalten könnte. Nur ein Gedanke, der sein Herz gefangen genommen hat.
Dieser Moment trifft ihn tief. Der Aufstieg Richtung Wolke 7 zerfällt in Sekunden – und zurück bleibt ein kalter, schmerzender Nebl, der ihm zeigt, wie grausam es sein kann, aus einem Traum aufzuwachen, der sich wie ein Zuhause angefühlt hat.
Der Andi verwandelt dieses zerbrechende Gefühl in einen modernen Pop-Schlager, der zwischen Zartheit und Schmerz pendelt. „Wolke 7 war nur a Nebl“ ist ein Lied über Liebe, die sich real anfühlt, obwohl sie nur im eigenen Inneren lebt – und über den Herzschlag, der bleibt, wenn dieser Traum sich auflöst.
VÖ-Datum: 5. Dezember 2025
Label und Labelcode: Lieblingsschlager, LC 84861
Quelle: Lieblingsschlager
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de