Kessie kommt mit ihrer 2. Single Auskopplung „Sommerlicht“

Der Vorbote zum kommendem Album
Das Album überzeugt mit lebendigen Beats, modernen Klängen und einer mitreißenden Leichtigkeit, die sofort ins Ohr gehen.
Mit ihrem 5. Album zeigt Kessie eindrucksvoll, dass Schlager jung, modern und absolut tanzbar sein kann. Das Album verbindet zeitgemäßen Sound mit ehrlichen Emotionen und Unterstreicht Kessies musikalische Handschrift.
Die Gebürtige Sulingerin ist im Schlagerbereich längst keine Unbekannte. Mit zahlreichen Radioeinsätzen sowie Platzierungen in verschiedenen Schlagercharts hat sie sich fest etabliert.
Eine Reise durch moderne Schlager, die Lust auf mehr macht. Lasst den Schlager Leben!
Kessie – Sommerlicht
Komponistin: Kerstin Reimers
Text: Kerstin Reimers
Länge: 3:00 Minuten
Label: RecordsDK
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Quelle: Büro Kessie / Kerstin Reimers
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Hans Peter Sperber
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Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
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Herr Hans Peter Sperber
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