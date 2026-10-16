Jutta Rottner im Kulturforum Bogen-Oberalteich: Kunst, die über das Sichtbare hinausgeht

Expressive Farben, faszinierende Strukturen und moderne Porträts: Künstlerin Jutta Rottner zeigt im Kulturforum Oberalteich, wie aus unterschiedlichen Materialien eigenständige Bildwelten entstehen.

Rottner verbindet experimentelle Mixed-Media-Techniken mit ausdrucksstarker Malerei und überraschenden Oberflächen. Ihre Ausstellung lädt dazu ein, zeitgenössische Kunst neu zu entdecken.

Was macht ein Bild unverwechselbar?

Rottner versteht Malerei als einen offenen Prozess. Nicht die vorgegebene Wirklichkeit steht im Mittelpunkt, sondern deren Transformation. So fordern ihre Arbeiten den Blick heraus, ohne ihn festzulegen. Was zunächst als Struktur erscheint, kann sich als etwas völlig anderes öffnen. Was wie eine Spur des Zufalls wirkt, wird Teil einer bewussten Komposition. Was abstrakt beginnt, lässt Raum für individuelle Assoziationen.

Wenn Material eine eigene Sprache entwickelt

Kunst beginnt dort, wo der Blick über das Offensichtliche hinausgeht. Wo Farben miteinander in Dialog treten, Strukturen Tiefe gewinnen und aus unterschiedlichen Materialien eigenständige Bildwelten entstehen. Rottner widmet sich genau diesem spannenden Wechselspiel.

Die Vernissage findet am 14. November um 15 Uhr im Kulturforum Oberalteich, Klosterhof 1, 94327 Bogen statt. Die Eröffnung übernimmt Bürgermeister Walter Franz. Vom 15. November 2026 bis 9. Januar 2027 sind ihre Werke während aller Veranstaltungen im Kulturforum Oberalteich zu sehen u.a. während des erstmals im Kulturforum Oberalteich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes am 21. und 22. November.

Rottner verbindet expressive Malerei mit experimentellen Mixed-Media-Techniken und Collagen. Marmormehl, Gesso, Acrylfarben, Pigmente und aufwendig bearbeitete handgeschöpfte Papiere verleihen ihren Arbeiten eine besondere haptische und visuelle Präsenz. Ihre Bildwelten bewegen sich zwischen Abstraktion (Bild), kraftvollen Farbkompositionen und moderner Porträtkunst. Struktur und Dynamik der verwendeten Materialien, Schichtungen, Kontraste und haptische Oberflächen machen ihre Bilder zu spannenden visuellen Erlebnisräumen. In ihrer Papierkunst erforscht sie die haptischen und gestalterischen Möglichkeiten handgeschöpfter und individuell bearbeiteter Papiere. Durch die gezielte Formung ihrer Oberflächen entstehen reliefartige Strukturen, die beispielsweise an die Bewegung und Tiefe von Wasser erinnern. In ihren Collagen verdichten sich unterschiedlich bearbeitete Papierschichten, malerische Elemente und manchmal Schriftfragmente zu einer vielschichtigen Bildsprache, in der Materialität, Textur und inhaltliche Botschaft miteinander in Dialog treten. Ihre Kunst versteht sich als Einladung zum Innehalten, Fühlen und Entdecken. Kraftvoll, spannend und offen für das, was zwischen Oberfläche und Tiefe entsteht. Schicht für Schicht entstehen durch schleifen, färben, malen und kombinieren Werke, die durch ihre Materialität ebenso faszinieren wie durch ihre emotionale Wirkung. Die Ausstellung lädt dazu ein, genauer hinzusehen, eigene Assoziationen zu entdecken und sich auf die beeindruckende Wirkung von Farbe, Form und Material einzulassen.

Ihre beruflichen Erfahrungen im Wirtschafts- und Wissenschaftsjournalismus bilden einen spannenden Hintergrund zu ihrer heutigen künstlerischen Arbeit. Sie ist Mitglied im Kunstverein Deggendorf, im Förderverein für Kultur und Forschung Bogen-Oberalteich und in der Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing.

Mehr über Jutta Rottner, ihre Kunst und weitere Arbeiten erfahren Sie unter www.rottner-unique-art.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rottner Unique Art

Frau Jutta Rottner

Adolph-Kolping-Str. 38

94327 Bogen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 170 701 948 9

web ..: https://www.rottner-unique-art.de

email : info@rottner-unique-art.de

Jutta Rottner, die in Bayern in der Nähe von Straubing lebt und arbeitet, ist eine vielseitige Malerin mit einem klaren zeitgenössischen Profil. Prägende Impulse erhielt sie während ihrer Studien an verschiedenen namhaften Kunstakademien bei erstklassigen Künstlerpersönlichkeiten sowie der intensiven Auseinandersetzung mit deren Werk und Denken, die ihren Blick für die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten schärften. Daraus entwickelte sich eine reflektierte künstlerische Haltung: offen für Veränderung, sensibel für das Unvorhersehbare und zugleich getragen von dem Anspruch, jedem Bild eine eigenständige innere Ordnung und unverwechselbare Präsenz zu verleihen. Ihre Werke werden in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen präsentiert.

Sie ist Mitglied der Gesellschaft Bildender Künstler Straubing (GBK), des Kunstvereins Deggendorf und im Förderverein für Kultur und Forschung Bogen-Oberalteich.

Pressekontakt:

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Frau Jutta Rottner

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