Knuddels unterstützt PRIDE PICTURES Film Festival

Knuddels unterstützt in diesem Jahr zum ersten Mal das PRIDE PICTURES – Queer Film Festival Karlsruhe und übernimmt die Patenschaft für den Spielfilm „Black Burns Fast“.

Erste Filmpatenschaft für Knuddels

Den Anstoß für die Filmpatenschaft gab Ebony June Harris, Senior Marketing Managerin bei Knuddels. „Seit fast 30 Jahren gestalten wir bei Knuddels einen Ort, an dem Menschen so sein können, wie sie sind. Dafür braucht es vor allem ein respektvolles Miteinander. Genau wie PRIDE PICTURES, arbeiten wir mit unseren Mitgliedern täglich daran, Diskriminierung und Grenzüberschreitungen entgegenzuwirken“, sagt Harris. „Dass wir das Festival in Karlsruhe, der Heimat von Knuddels, unterstützen können, bedeutet uns viel.“

Knuddels ist offen für alle Menschen ab 18 Jahren. Zu den Grundwerten, die Knuddels in seinem öffentlichen Knigge beschreibt, gehören Respekt und Wertschätzung. Auch auf der Plattform gibt es Räume, in denen sich queere Mitglieder austauschen und vernetzen.

„Wir freuen uns sehr über die Filmpatenschaft von Knuddels. Wir sind davon überzeugt, dass es viele Schnittmengen zwischen unserem Festival-Publikum und der Knuddels-Community gibt. Als Filmpate und Unterstützer der PRIDE PICTURES trägt Knuddels einen wichtigen Teil zur Erhaltung der Vielfalt und Offenheit in Karlsruhe bei“, so ein Sprecher des PRIDE PICTURES e.V.

Der Film im Überblick

„Black Burns Fast“ ist der erste Langfilm von Sandulela Asanda. Im Mittelpunkt steht Luthando. Sie besucht ein renommiertes Mädcheninternat in Südafrika und verliert sich gern in Büchern und Tagträumen. Zwischen heimlicher Liebe und alten Freundschaften findet Luthando nach und nach zu ihrer queeren Identität.

Der Film lief im Februar 2026 in der Sektion Generation der Berlinale und gewann beim Inside Out Film Festival in Toronto den Preis für das beste Debüt. In Karlsruhe ist er am 24. Oktober 2026 um 17:15 Uhr in der Kinemathek Karlsruhe und in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Knuddels wird auch vor Ort vertreten sein. Das Festival läuft vom 17. bis 25. Oktober in der Kinemathek Karlsruhe und im Filmtheater Schauburg.

Weiterführende Links:

* Diese Pressemitteilung auf der Webseite von Knuddels ansehen.

* Programm und Tickets des PRIDE PICTURES Festivals

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Knuddels GmbH & Co. KG

Herr Yannek Sommer

Kaiserstr. 94a

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email : y.sommer@knuddels.de

Knuddels ist ein deutscher Chat und die größte selbstfinanzierte Online-Community im deutschsprachigen Raum für authentische Begegnungen ab 18 Jahren. 1999 ins Leben gerufen, verbindet Knuddels Menschen auf spielerische Weise. Täglich sind rund 90.000 Mitglieder auf der Plattform aktiv. Knuddels legt großen Wert auf ein respektvolles Miteinander, Vertrauen und Menschlichkeit.

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