Partyband Hot Stuff & ABBA Tribute Band BABA Explosion feiern Jubiläumskonzert am 07.11.26 in Langenselbold

ABBA-Hits & die größten Disco-Klassiker – 100 % live an einem Abend! Zwei erstklassige Bands, zwei Jubiläen, eine Bühne: Hot Stuff & BABA Explosion verwandeln Langenselbold in eine mega Live-Party!

Zwei Bands, zwei Jubiläen, eine große Live Party

Langenselbold, 2026 – Wenn am Samstag, 7. November 2026, die ersten Takte durch die Klosterberghalle Langenselbold klingen, treffen gleich zwei außergewöhnliche Bandgeschichten aufeinander: 30 Jahre Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more… und 20 Jahre BABA Explosion – ABBA Tribute Show werden gemeinsam bei einer großen Jubiläums-Double-Feature Party gefeiert.

Unzählige Konzerte, internationale Auftritte, große Bühnen, unvergessliche Partynächte und vor allem eines, das beide Formationen verbindet: 100 Prozent echte Live-Musik. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Disco, Funk, Soul, Pop, ABBA-Hits, Tanz, Emotionen und Überraschungen freuen.

30 Jahre Party- & Discoband Hot Stuff – drei Jahrzehnte Disco, Funk, Soul und pure Live-Energie der 70er, 80er und mehr

Seit 1996 steht Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more für erstklassige Live-Musik und ausgelassene Partystimmung. In drei Jahrzehnten entwickelte sich die Formation zu einer der etablierten Party- und Disco-Bands Deutschlands.

Die Band blickt auf unzählige Konzerte im In- und Ausland, Großveranstaltungen, Gala- und Firmenevents, TV-Auftritte und ausverkaufte Hallen zurück. Dabei teilte Hot Stuff die Bühne unter anderem mit internationalen Acts wie Gloria Gaynor, Rednex und Culture Beat sowie mit Künstlern wie Udo Jürgens und den Scorpions. Zu den besonderen Stationen der Bandgeschichte gehören außerdem ein Auftritt bei der Hochzeit von DJ Bobo, eine gemeinsame Bühne mit Kool & The Gang und ein Auftritt in der Harald-Schmidt-Show.

Was Hot Stuff dabei von vielen klassischen Partybands unterscheidet: Jeder Ton wird live gespielt und gesungen. Keine Playback-Show, sondern echte Musiker, echte Stimmen und eine Band, die seit Jahrzehnten weiß, wie man ein Publikum zum Tanzen bringt.

Freut euch auf Schlaghosen, Plateauschuhe, Afro Perücken, Glitzer und alles, was die Disco-Ära unvergesslich gemacht hat.

20 Jahre ABBA Tribute Band BABA Explosion – ABBA Hits auf höchstem Live-Niveau – 100% live

Seit 2006 steht BABA Explosion für eine der renommierten und mitreißenden ABBA Tribute Shows Deutschlands. Die Geschichte begann ursprünglich unter dem Namen ABBA Explosion. Nach 17 Jahren wurde der Name aus namensrechtlichen Gründen in BABA Explosion geändert.

Das musikalische Konzept blieb jedoch unverändert: 100 Prozent Live-Musik. Jeder Ton, jedes Instrument und jede Stimme wird live auf der Bühne gespielt beziehungsweise gesungen. Keine Playbacks und keine vorproduzierten Spuren.

Genau diese kompromisslose Live-Philosophie ist eines der großen Markenzeichen von BABA Explosion. Hinzu kommt eine besondere musikalische Idee: In die bekannten ABBA-Klassiker werden immer wieder kurze Zitate und überraschende Elemente aus anderen Bereichen der Musikgeschichte eingebaut. So kann beispielsweise ein rockiger oder lateinamerikanischer Rhythmus einen ABBA-Klassiker eröffnen, bevor der Song unvermittelt in das vertraute Original übergeht.

Die ABBA-Klassiker selbst bleiben dabei authentisch – sehr zur Freude auch eingefleischter ABBA-Fans. BABA Explosion setzt sich von anderen ABBA Coverbands deutlich ab.

100% live, mitreißend und explosiv – einfach BABA Explosion.

Ein Konzertabend, zwei Jubiläen und eine Party der Extraklasse in der Klosterberghalle Langenselbold

Am 7. November 2026 kommen diese beiden außergewöhnlichen Formationen in der Klosterberghalle Langenselbold zusammen.

30 Jahre Hot Stuff stehen für Disco, Funk, Soul und die großen Partyklassiker der 70er und 80er Jahre.

20 Jahre BABA Explosion stehen für ABBA-Hits, mehrstimmigen Gesang, authentische Arrangements und eine explosive Live-Show.

Zusammen ergibt das ein musikalisches Jubiläum, das Generationen verbindet. Von „Dancing Queen“ über „Mamma Mia“, „Waterloo“ und „SOS“ bis zu den großen Disco-, Funk- und Soul-Klassikern von Hot Stuff darf getanzt, gesungen und gefeiert werden.

Jubiläumskonzert in Langenselbold: Termin und Veranstaltungsort

Jubiläums-Double-Feature: 30 Jahre Hot Stuff & 20 Jahre BABA Explosion

Datum: Samstag, 07. November 2026

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Klosterberghalle Langenselbold

Adresse: Schlosspark 2, 63505 Langenselbold

Hier Tickets sichern >

Wer echte Live-Musik, die größten Disco- und ABBA-Hits, starke Stimmen und eine energiegeladene Bühnenshow liebt, sollte sich diesen Termin vormerken.

Denn dieses Jubiläum gibt es nur einmal:

30 Jahre Hot Stuff + 20 Jahre BABA Explosion = Ein Abend. Eine Bühne. Eine große Party.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BABA Explosion – ABBA Tribute Show & Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more…

Herr Andy Kirchner

Stuttgarter Straße 5

63801 Kleinostheim

Deutschland

fon ..: +49 179 5046327

web ..: https://dehm-events.reservix.de/tickets-hot-stuff-feat-baba-explosion-70er–80er-disco-night-in-lang

email : info@andykirchner.de

Über Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more

Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more steht seit 1996 für hochwertige Live-Musik, Disco, Funk, Soul und ausgelassene Partystimmung. Die Band verbindet professionelle Musiker, starke Stimmen und eine energiegeladene Bühnenshow mit einem konsequenten Bekenntnis zu echter Live-Musik.

www.hotstuff-music.de

www.instagram.com/hotstuff_dieband

www.facebook.com/hotstuffsoundde

Über BABA Explosion – ABBA Tribute Show

BABA Explosion steht seit 2006 für eine energiegeladene ABBA Tribute Show mit 100 Prozent Live-Musik. Die Formation verbindet authentische ABBA-Klassiker mit professioneller Live-Musik, starken Stimmen, überraschenden musikalischen Elementen und einer mitreißenden Bühnenshow.

Weitere Informationen, aktuelle Termine und Ticketinformationen:

www.baba-explosion.de

www.instagram.com/babaexplosion

www.facebook.com/BABAexplosion

Pressekontakt:

BABA Explosion – ABBA Tribute Show & Hot Stuff – music of the 70s, 80s and more…

Herr Andy Kirchner

Stuttgarter Straße 5

63801 Kleinostheim

fon ..: +49 179 5046327

email : info@andykirchner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.