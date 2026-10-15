Wo aus einem Abend ein gemeinsames Wunder wird

Ein Abend, ein Raum, ein gemeinsames Staunen: In der Alten Fabrik verschmelzen Schmitz-Backes, Magie und Publikum zu einem Erlebnis, das weit über eine Zaubershow hinausgeht.

Es gibt Spielorte, die eine Bühne haben. Und es gibt Orte, die selbst zur Bühne werden. Die Alte Fabrik in Nettetal gehört zur zweiten Sorte. Backstein, Beton, alte Säulen, warmes Licht, eine Bar, die eher nach Begegnung als nach Pausenversorgung aussieht. Nichts hier wirkt nach Stadthalle. Und vielleicht ist genau deshalb dieser Ort so vollkommen für einen Mann, dessen Kunst davon lebt, dass die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum irgendwann verschwindet.

Seit 2024 spielt Schmitz-Backes hier regelmäßig sein Soloprogramm. Inzwischen ist aus einem Gastspiel längst etwas anderes geworden: eine kleine Nettetaler Zaubertheater-Tradition.

Dabei wäre es zu wenig, diesen Abend einfach Zaubershow zu nennen. Schmitz-Backes bringt das Beste aus inzwischen 25 Bühnenjahren mit: große Pointen und kleine Gesten, handfeste Zauberkunst, improvisierte Komik, Übermut und plötzlich diese stillen Momente, in denen ein Saal für einige Sekunden vollkommen ruhig wird. Rund zweieinhalb Stunden dauert der Abend mit Pause – und doch entsteht nicht der Eindruck einer Nummernfolge. Eher der eines langen Gesprächs, bei dem zufällig Unmögliches geschieht.

Das Entscheidende steht dabei nicht allein auf der Bühne. Es sitzt im ganzen Raum. Schmitz-Backes holt Menschen nach vorne, reagiert auf Zurufe, auf Blicke, auf jene kleinen Zufälle, die sich nicht planen lassen. Niemand weiß vorher genau, wie dieser Abend verlaufen wird. Und irgendwann wird aus Publikum Gemeinschaft. Fremde lachen miteinander, staunen miteinander, erkennen sich in denselben absurden Momenten wieder. Für ein paar Stunden gibt es keine einzelnen Tische, Reihen und Gruppen mehr. Es gibt nur diesen einen Raum. Es ist ein Zaubertheater.

Gerade die Alte Fabrik ist dabei weit mehr als Kulisse. Ihre Geschichte, ihre Wände, ihre Nähe und ihre eigenwillige Atmosphäre verschmelzen mit der Show. Künstler, Raum und Gäste werden für einen Abend zu etwas, das sich nicht ohne Weiteres trennen lässt. Vielleicht funktioniert diese Show deshalb gerade hier so gut: weil nichts steril, nichts austauschbar und kaum etwas auf Distanz ist. Inhaberin Nicole Terstappen liebt ihre Fabrik, das spürt man in jeder noch so winzigen Ecke.

Vielleicht liegt darin auch das eigentliche Geheimnis dieses Abends. Nicht darin, dass Dinge verschwinden, Gedanken erraten oder Naturgesetze für einen Moment außer Kraft gesetzt werden. Sondern darin, dass ein Künstler, ein ungewöhnlicher Raum und ein paar hundert Menschen für einen Abend zu etwas Gemeinsamen werden.

Draußen wartet danach wieder Nettetal. Autos, Straßenlaternen, Termine, Alltag. Drinnen leert sich langsam die Alte Fabrik.

Aber etwas von diesem Abend geht mit hinaus.

Und möglicherweise ist genau das die größte Zauberei.

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Backes Unterhaltung UG

M. Backes

Am Wasserturm 39

41334 Nettetal

Deutschland

fon ..: 02153/13959511

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Die Backes Unterhaltung UG produziert den Pullunder-Comedy-Mix und weitere hochkarätige Veranstaltungen. Kurator und Moderator der Pullunder-Shows ist Comedy-Magier Schmitz-Backes.

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