Vom Geheimtipp zum Publikumserfolg: Zaubershow am Niederrhein begeistert tausende Gäste

Vom Geheimtipp zur größten Zaubershow am Niederrhein: In der Alten Fabrik begeistert Zauberer Schmitz-Backes mit ausverkauften Shows, direkter Nähe zum Publikum und tausenden Besuchern.

Nettetal. Was einst klein begann, hat sich binnen kurzer Zeit zu einer der erfolgreichsten Live-Reihen der Region entwickelt: Die Zaubershow „Witz & Wunder im Pullunder“ von Schmitz-Backes zieht in der Alte Fabrik in Nettetal regelmäßig ein ausverkauftes Publikum an – und gilt inzwischen als größte fortlaufende Zaubershow am Niederrhein.

Seit Herbst 2024 wurden bereits 26 Vorstellungen gespielt, alle restlos ausverkauft. Mehr als 3.000 Gäste aus dem gesamten Kreis Viersen und darüber hinaus haben die Mischung aus moderner Zauberkunst, Humor und direkter Publikumsnähe erlebt. Auffällig ist die hohe Wiederkehrrate: Viele Besucher kommen erneut – oft mit Freunden oder Familie. „Wir sind total begeistert und nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei!“, sagt eine Besucherin nach der Show.

Während große Produktionen wie die Ehrlich Brothers mit spektakulären Großillusionen begeistern, liegt die besondere Stärke dieser Show in ihrer Nähe: Im Saal mit rund 120 Gästen entsteht eine Direktheit, die Zauberer selten so intensiv erlebbar machen. Die Kombination aus persönlicher Atmosphäre und professioneller Inszenierung macht den Unterschied. Hier wird der Zauberer nicht nur beobachtet, sondern unmittelbar erlebt – ein Ansatz, der das Publikum nachhaltig bindet. Nettetal wird so zur Hauptstadt der Zauberei.

Auch der Künstler selbst zeigt sich bewegt: „Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele Menschen wiederkommen und die Show weiterempfehlen. Das ist für mich das größte Kompliment überhaupt“, so Schmitz-Backes. Mit wachsender Nachfrage und neuen Terminen entwickelt sich die Reihe zunehmend zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens am Niederrhein. Die Frühjahr-Staffel ist komplett ausgebucht; weiter geht’s im Herbst 2026 mit neuen Terminen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Backes Unterhaltung UG

Backes Stephanie

Am Wasserturm 39

41334 Nettetal

Deutschland

fon ..: 02153/13959-13

web ..: https://pullunder.ticket.io

email : 2017@mbackes.de

Ausverkaufte Zaubershow in Nettetal: Schmitz-Backes begeistert mit Humor, Magie und Nähe zum Publikum. Über 3.000 Gäste – viele kommen immer wieder. Ein echtes Live-Erlebnis am Niederrhein.

Pressekontakt:

Backes U. UG

Herr Michael Backes

Am Wasserturm 39

41334 Nettetal

fon ..: 02153/1395913

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