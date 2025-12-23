Zaubershow am Niederrhein geht ins dritte Jahr

„Witz & Wunder im Pullunder“ ist in Nettetal längst etabliert. 2026 läuft die Show im dritten Jahr in der Alten Fabrik. Über 14 Vorstellungen, zehn weitere Termine sind bereits geplant.

Nettetal. „Witz & Wunder im Pullunder“ ist längst keine Gastspiel-Show mehr. 2026 läuft das Erfolgsprogramm bereits im dritten Jahr in der Alte Fabrik mit inzwischen 14 gespielten Vorstellungen. Im kommenden Jahr werden 10 weitere Termine dazu kommen. Am Niederrhein hat sich hier ein Zaubertheater etabliert, das regelmäßig Publikum anzieht und nicht vom Eventcharakter lebt, sondern von Substanz.

Schmitz-Backes gehört zu den meistgebuchten Zauberkünstlern Deutschlands und ist auch über die Region hinaus gefragt. In diesem Programm zeigt er als Zauberer, Zauberkünstler und Comedian seine ganze Bandbreite. Die Zauberkunst ist stark, klar und aus nächster Nähe überzeugend. Der Humor ist niveauvoll, schnell und aufmerksam. Schlagfertigkeit entsteht aus dem Moment heraus.

Der Abend ist bewusst als Best-of-Show angelegt. Unterschiedliche Tonlagen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Laut darf neben leise existieren, Komik neben Nachdenklichkeit. Gerade diese Wechsel machen den Reiz aus. Die interaktive Beteiligung des Publikums gehört fest dazu, bleibt aber immer respektvoll. Niemand wird vorgeführt. Wer eingebunden wird, wird ernst genommen.

Die Alte Fabrik ist dabei mehr als Spielort. Die industrielle Umgebung sorgt für eine dichte Atmosphäre und macht aus der Show ein echtes Zaubertheater. Die Nähe zur Bühne ist real, nichts verschwindet im Abstand. Das verstärkt die Wirkung der Magie und sorgt für ein außergewöhnliches Erlebnis, das man so in klassischen Sälen kaum findet.

Am Niederrhein ist „Witz & Wunder im Pullunder“ damit zu einer festen Größe geworden. Kein einmaliges Highlight, sondern ein Format mit Wiedererkennungswert. Wer starke Zauberkunst, kluge Comedy und einen Abend sucht, der lange nachwirkt, findet hier genau das.

