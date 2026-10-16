Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche in der Krummhörn“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Eine Tote, ein ungewöhnlicher Tatort und viele Verdächtige! Die Kommissare Ruth Fasan und Hagen Reese von der Polizei Greetsiel stehen vor einem kniffligen Kriminalfall.

Als Anne Lyden ermordet am Trockenstrand in Upleword gefunden wird, geraten ihr verdächtiger Freund und die geheimnisvolle Gemeinschaft auf dem Bellmer Hof ins Visier der Ermittler. Zwischen tiefem Misstrauen im Dorf, dunklen Geheimnissen und rätselhaften Verbindungen beginnt eine Suche nach der Wahrheit.

Klappentext:

»Das muss jemand aus dem Dorf gewesen sein. Einige von denen hassen uns regelrecht!«

Früh am Morgen wird die zweiundzwanzigjährige Anne Lyden am Trockenstrand in Upleward ermordet aufgefunden. Am Abend zuvor hatte sie sich dort mit ihrem Freund Krino gestritten. Ist der Streit eskaliert? Die Greetsieler Polizisten Ruth Fasan und Hagen Reese nehmen Krino genauer unter die Lupe, denn sein Alibi wirkt wenig überzeugend.

Doch auch Annes Zuhause, der Bellmer-Hof, wirft Fragen auf. Auf dem einst verlassenen Hof in der Nähe von Upleward lebt ein Berliner Ehepaar mit mehreren jungen Erwachsenen, denen es einen Neustart ermöglichen will. Im Dorf begegnet man der ungewöhnlichen Gemeinschaft mit Misstrauen. Ist der Hof wirklich nur ein Zufluchtsort für junge Menschen, die ohne leibliche Eltern aufwachsen mussten?

Während Ruth und Hagen zwischen den Bewohnern des Hofes und ihren argwöhnischen Nachbarn ermitteln, stoßen sie auf ein tragisches Geheimnis …

„Die Leiche in der Krummhörn“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple, Thalia, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 6,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche in der Krummhörn“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0HN4HZYQ8 sowie eine Leseprobe unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1082118811.

Der Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

Zur Reihe „Polizei Greetsiel ermittelt“:

Fasan & Reese – ein ungleiches Ermittlerduo kommt den ostfriesischen Mördern mit Witz und Akribie auf die Spur!

Die erfahrene Hauptkommissarin Ruth Fasan hat sich aus der hektischen Großstadt nach Ostfriesland ins Polizeikommissariat Greetsiel versetzen lassen. Ihr zur Seite steht Hagen Reese, ein junger, frischgebackener Kommissar, in Ostfriesland gebürtig und mitunter ein wenig unbesonnen. Die manchmal recht abgeklärte und unterkühlte Art seiner neuen Chefin stößt Hagen anfangs etwas auf. Doch Ruth Fasan hat einen weichen Kern und merkt Stück für Stück, wie sympathisch ihr die Ostfriesen mit ihrer besonderen Mentalität sind.

Die Polizeiarbeit in der ostfriesischen Provinz hätte sie sich allerdings etwas geruhsamer vorgestellt, denn auch hier schläft das Verbrechen nie …

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.