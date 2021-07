Toni Bürger stellt in seinem Buch „Geschichten, Geschichtchen (crtice) …. und das Kochen“ Rezepte und Erinnerungen aus dem ehemaligen Jugoslawien vor.

Die Leser finden in „Geschichten, Geschichtchen (crtice) …. und das Kochen“ Geschichten und Rezepte aus dem Leben von Toni Bürger. Diese nehmen einen starken Bezug auf die Erfahrungen aus seiner frühesten Jugend. Die Leser reisen mit ihm zurück in das Jugoslawien der Fünfziger des letzten Jahrhunderts und lernen dadurch das Land und die damalige Gesellschaft besser kennen. Zwischen den Geschichten finden die Leser auch einige kroatische Rezepte, die gerne auch nachgekocht werden können.

Toni Bürger, der Autor dieses kleinen Büchleins, wurde 1943 in der kroatischen Stadt Vukovar (an der Donau gelegen) noch zu Zeiten des Unabhängigen Staates Kroatien (NDH) geboren. Bis zu seinem 17. Lebensjahr lebt er im ehemaligen Jugoslawien und siedelt dann nach Deutschland über. Er besucht die Förderschule und die Handelsschule. Es folgt die Ausbildung zum Chemielaboranten und das Berufsleben. Er gründet seine eigene Familie und kauft sein eigenes Haus in Ober-Ingelheim. Die alte Heimat verliert er nur zeitweise aus dem Blickfeld. Die Liebe zu diesem Fleckchen Erde, zu der Donau und seiner Küche begleitet den Autor bis in das Alter. Das Schreiben kleinerer Geschichtchen und das Übersetzen aus dem Kroatischen ins Deutsche beschäftigt ihn seit Jahren. Er erfüllt sich nun im Alter von 78 Jahren seinen Traum und schreibt sein eigenes Buch.

„Geschichten, Geschichtchen (crtice) …. und das Kochen“ von Toni Bürger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30812-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

