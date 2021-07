Walter Eigenmann macht den Lesern mit „6 Jazz-Stücke für Klavier“ den Zugang zu verschiedenen Klavier-Stücken einfacher.

„Sechs Jazz-Stücke für Klavier“ entstanden im Frühjahr 2021. Sie kreisen alle um den Ton C als melodisch-motivisches, aber nicht tonales Zentrum. Neben je charakteristischer, bevorzugt aus dem Jazz stammender Rhythmik sind die formale Durchsichtigkeit und die relativ einfache Nachvollziehbarkeit der vertikalen Strukturen für den Hörer die zwei wichtigsten Intentionen des Komponisten. Spezifische Jazz-Standards werden in diesem Buch keine verwendet, eher arbeiten die Stücke mit motivischen und harmonischen Annäherungen an ein grundlegendes „Jazz-Fluidum“, indem gewisse Jazz-Charakteristika stilisiert werden.

Das neue Buch „6 Jazz-Stücke für Klavier“ fügt sich perfekt in das Gesamtwerk von Walter Eigenmann ein. Der im Jahr 1956 in Luzern geborene Autor studierte Komposition, Klavier und Dirigieren am Konservatorium Luzern. Jahrzehntelang unterrichtete er Klavier und Keyboard an offiziellen Musikschulen. Daneben war und ist er als Kulturblogger in den Sparten Literatur, Musik und Schach aktiv. Seit seiner Pensionierung ist er wieder vermehrt als Dirigent, Komponist und Arrangeur tätig. Regelmäßig wird er zudem als Ghostwriter für Auftragsarbeiten auf den Gebieten Musik und Literatur engagiert. Weitere Titel des Autors beinhalten „12 Zeit-Einteilungen für Klavier“ und „15 Szenen für Klavier“.

„6 Jazz-Stücke für Klavier“ von Walter Eigenmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33632-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

