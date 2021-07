Brigitte Felderhoff vermittelt den Lesern in „Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“ anhand einer spannenden Geschichte, wie der Alltag im frühen 20. Jahrhundert aussah.

Maria würde den 21. Februar 1912 wohl nie vergessen. Es war der Tag, an dem sich ihr Leben vollkommen und auf dramatische Weise veränderte. Maria wächst in einem kleinen emsländischen Dorf in einfachen Verhältnissen auf. Von einem Tag auf den anderen muss sie mit noch nicht mal 17 Jahren ihren fünf jüngeren Geschwistern die Mutter ersetzen, denn diese verstarb bei der Geburt ihres siebten Kindes. In oft erschütternder Weise wird in diesem bewegenden und zugleich spannenden Roman Marias weiterer Lebensweg geschildert. Die Leser werden auf eine Zeitreise von fast fünfzig Jahren Geschichte des letzten Jahrhunderts mitgenommen und lernen dabei einiges. Es wird z.B. das einfache Leben der ländlichen Bevölkerung beschrieben.. Dieses ist vom katholischen Glauben und den kirchlichen und dörflichen Festen bestimmt.

Von der Familie und dem Glauben getragen, bewältigen die Protagonisten in dem Roman „Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“ von Brigitte Felderhoff ihr oft hartes Leben, das durch persönliche Tragödien, zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und politische Umbrüche geprägt wird. Die Leser nehmen an ihrem Alltag teil und lernen dabei so einiges, was im Geschichtsunterricht in der Schule nicht vermittelt wird. Das Buch ist eine tolle Lektüre für alle, die historische Familienromane lieben und gerne in den Alltag anderer Menschen eintauchen.

„Zum Paradies mögen Engel dich geleiten“ von Brigitte Felderhoff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31134-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.