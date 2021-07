Daniel Thiering liefert mit „Alvion – Tar Naraan“ einen weiteren spannenden Band in seiner gelungenen Fantasy-Reihe.

Die Reiche Septrions stehen im neusten Band aus der Alvion-Reihe am Abgrund und unerbittlich naht der Zeitpunkt der letzten Schlacht gegen die unaufhaltsam vorrückenden Meridianer. Einzig die Hoffnung darauf, dass die Kinder Velias unter Salinas Führung Molaar stellen und besiegen können, bewegt die Könige und Magier dazu, den Widerstand aufrecht zu erhalten und bis zum Letzten zu kämpfen. Doch das Schicksal der Erwählten ist ungewiss, denn niemand weiß, ob sie es überhaupt bis nach Meridia geschafft haben, oder ob sie schon längst gescheitert sind. Während die freien Teile Septrions immer weiter schrumpfen, stehen die Erwählten vor schier unlösbaren Aufgaben in für sie unbekannten Ländern. Werden sie ihre noch fehlenden Gefährten wirklich treffen, welche Gefahren hält der Weg zu ihrem Treffpunkt in Iwria noch für sie bereit und was steht ihnen bevor, wenn sie Tar Naraan wirklich erreichen und Molaar gegenüberstehen?

Und über allem schwebt in dem spannenden Fantasy-Roman „Alvion – Tar Naraan“ von Daniel Thiering drohend die Frage, wie viel Zeit ihnen noch bleibt, falls es nicht längst zu spät ist. Der Roman ist die Fortsetzung der Alvion-Reihe des im Jahr 1977 geborenen Autors (es ist notwendig die Bände in der korrekten Reihenfolge zu lesen, um den Inhalt wirklich zu verstehen). Der Autor kam schon früh im Leben mit fantastischer Literatur in Berührung und unternahm bald erste eigene Schreibversuche. Er studierte Geschichte in München, wo auch auch erste ernsthafte und längere Schreibversuche erfolgten. Mittlerweile ist er als Redakteur für ein Unternehmen im Bereich Neue Medien tätig und schreibt unter diversen Pseudonymen in verschiedenen literarischen Stilrichtungen.

„Alvion – Tar Naraan“ von Daniel Thiering ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33212-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

