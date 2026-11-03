Ausstellung von Walter Angerer dem Jüngeren offiziell eröffnet

Mit einer gelungenen Vernissage wurde die Ausstellung von Walter Angerer dem Jüngeren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KunstKlangGenuss“ offiziell eröffnet. Seine Werke sind noch bis einschließlich

BAD REICHENHALL. Mit einer gelungenen Vernissage wurde die Ausstellung von Walter Angerer dem Jüngeren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KunstKlangGenuss“ offiziell eröffnet. Seine Werke sind noch bis einschließlich Sonntag, 22. November 2026, in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten zu sehen.

Die Ausstellung zeigt einen Einblick in das vielseitige künstlerische Schaffen des gebürtigen Bad Reichenhallers. Seine Arbeiten umfassen Malerei, Radierung und Skulptur. Walter Angerer der Jüngere wurde unter anderem mit dem Kulturpreis der Stadt Bad Reichenhall ausgezeichnet und hat als Mitbegründer und langjähriger Dozent der Kunstakademie Bad Reichenhall die regionale Kunstszene nachhaltig mitgeprägt.

„Mit Walter Angerer dem Jüngeren dürfen wir einen Künstler in der Wandelhalle begrüßen, der weit über die Region hinaus bekannt und zugleich eng mit Bad Reichenhall verbunden ist. Sein umfangreiches künstlerisches Wirken und seine unverwechselbare Ausdrucksweise machen diese Ausstellung zu einem besonderen Abschluss unseres diesjährigen KunstKlangGenuss-Programms“, sagt Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse.

Die Ausstellung ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„KunstKlangGenuss“ wurde 2022 von der Staatsbad GmbH ins Leben gerufen. Mehrmals im Jahr bietet die Veranstaltungsreihe Künstlern aus der Region die Möglichkeit, ihre Arbeiten in der Wandelhalle einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Verbindung von bildender Kunst und den musikalischen Eindrücken aus der angrenzenden Konzertrotunde schafft dabei ein besonderes Kulturerlebnis für Einheimische und Gäste.

Weitere Informationen unter: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/kunstklanggenuss

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