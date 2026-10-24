Farbe, Form und Ausdruck: Walter Angerer der Jüngere bei KunstKlangGenuss

Ab 23.10.2026 setzt die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH ihre Ausstellungsreihe „KunstKlangGenuss“ fort. Walter Angerer der Jüngere präsentiert seine Werke in der Wandelhalle am Köni

BAD REICHENHALL. Ab 23.10.2026 setzt die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH ihre Ausstellungsreihe „KunstKlangGenuss“ fort. Walter Angerer der Jüngere präsentiert seine Werke in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten. Die Vernissage findet bereits am Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18.00 Uhr statt.

Walter Angerer der Jüngere wurde 1940 in Bad Reichenhall geboren. Sein vielseitiges künstlerisches Schaffen umfasst Malerei, Radierung und Skulptur. Nach seinem Studium an der University of London widmete er sich verstärkt der bildenden Kunst und entwickelte über Jahrzehnte eine eigenständige künstlerische Sprache.

Für sein langjähriges künstlerisches Wirken wurde Walter Angerer der Jüngere unter anderem mit dem Kulturpreis der Stadt Bad Reichenhall ausgezeichnet. Auch im öffentlichen Raum ist seine Kunst sichtbar: Die Richard-Wagner-Skulptur im Königlichen Kurgarten stammt von ihm. Als Mitbegründer und langjähriger Dozent der Kunstakademie Bad Reichenhall hat er zudem die regionale Kunstszene nachhaltig mitgeprägt.

„Mit Walter Angerer dem Jüngeren dürfen wir einen Künstler in der Wandelhalle begrüßen, der weit über die Region hinaus bekannt und zugleich eng mit Bad Reichenhall verbunden ist. Sein umfangreiches künstlerisches Wirken und seine unverwechselbare Ausdrucksweise machen diese Ausstellung zu einem besonderen Abschluss unseres diesjährigen KunstKlangGenuss-Programms“, sagt Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse.

Bei der Vernissage am Dienstag, 27. Oktober 2026, um 18.00 Uhr besteht die Gelegenheit, Walter Angerer den Jüngeren persönlich kennenzulernen und erste Eindrücke seiner Arbeiten zu gewinnen. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 22. November 2026, täglich von 9.00 bis 21.30 Uhr in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

„KunstKlangGenuss“ wurde 2022 von der Staatsbad GmbH ins Leben gerufen. Mehrmals im Jahr bietet die Veranstaltungsreihe Künstlern aus der Region die Möglichkeit, ihre Arbeiten in der Wandelhalle einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Verbindung von bildender Kunst und den musikalischen Eindrücken aus der angrenzenden Konzertrotunde schafft dabei ein besonderes Kulturerlebnis für Einheimische und Gäste.

Künstler aus der Region und aus allen Bereichen der bildenden Kunst – von Malerei bis Bildhauerei und darüber hinaus – können sich bei Interesse per E-Mail an office@staatsbad.gmbh bewerben.

Weitere Infos unter: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/kunstklanggenuss

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: 08651606601

web ..: https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de

email : office@staatsbad.gmbh

Pressekontakt:

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Herr Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

fon ..: 08651606601

email : office@staatsbad.gmbh

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.