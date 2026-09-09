„Abschied vom Meer“ nimmt musikalisch Tom Stern

Der alte Hit von Freddy Quinn neu interpetiert

Abschied vom Meer – 70 Jahre später: Tom Stern schenkt dem Freddy Quinn-Klassiker eine neue musikalische Reise.

Es gibt Lieder, bei denen schon wenige Worte genügen, um Bilder entstehen zu lassen: das offene Meer, Wind in den Segeln, ferne Häfen und der Blick hinaus auf einen Horizont, der scheinbar kein Ende kennt. „Abschied vom Meer“ ist eines dieser Lieder. 1956 machte Freddy Quinn den Titel bekannt. Genau 70 Jahre später greift Tom Stern dieses besondere Stück Musikgeschichte wieder auf und schenkt ihm eine neue Version für das Jahr 2026.

Nicht mit dem Anspruch, das Original zu ersetzen, sondern als respektvolle Verneigung vor einem Lied, dessen Bilder und Gefühle auch sechs Jahrzehnte später nichts von ihrer Kraft verloren haben. Wenn ein Abschied viel mehr bedeutet als das Ende einer Reise „Abschied vom Meer“ erzählt vom Moment, in dem ein Seemann jenem Leben Lebewohl sagen muss, das ihn über viele Jahre geprägt hat. Er verabschiedet sich von Wolken und Winden, von fernen Ländern und Häfen, von Masten, Flaggen und Kameraden. Es ist der Abschied von einer Welt, die Heimat und Freiheit zugleich gewesen ist. Gerade darin liegt bis heute die besondere Kraft dieses Liedes. Denn auch wenn der klassische Beruf des Seemanns heute für die meisten Menschen weit entfernt vom eigenen Alltag liegt, ist das Gefühl dahinter erstaunlich zeitlos: Wie schwer ist es, einen Ort, einen Lebensabschnitt oder etwas Vertrautes loszulassen, das zu einem Teil von uns geworden ist? Und vielleicht ist es gerade das Meer, das dieses Gefühl so unmittelbar transportiert. Für viele Menschen ist es bis heute ein Sehnsuchtsort. Ein Platz, an dem Gedanken ruhiger werden. An dem der Blick weit werden darf. An dem das Rauschen des Wassers, der Wind und der endlose Horizont etwas mit uns machen, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Passend zum ausklingenden Sommer holt Tom Stern mit „Abschied vom Meer“ genau diese Bilder noch einmal zurück. Eine Hommage an einen großen Klassiker Tom Stern möchte mit seiner Neuinterpretation bewusst an die Geschichte des Liedes anknüpfen und gleichzeitig zeigen, dass ein guter Song kein Ablaufdatum besitzt.

Schon mit früheren Veröffentlichungen hat Stern bewiesen, dass ihm solche musikalischen Brückenschläge liegen. Bei „Baby Blue“ wurde aus einem Klassiker der 1970er Jahre eine zeitgemäße Neuinterpretation, die das Original respektiert und gleichzeitig einem neuen Publikum öffnet. Auch dort stand die Idee im Mittelpunkt, gute Musik nicht einfach zu kopieren, sondern ihr mit einer neuen Produktion ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Diesen Gedanken führt Tom Stern nun mit „Abschied vom Meer“ weiter. Seine Version möchte die Atmosphäre und Würde des Originals bewahren, gibt dem Titel aber gleichzeitig eine Klangwelt, die ins Jahr 2026 passt.

Eine Produktion, bei der sich genaues Hinhören lohnt Produziert wurde die neue Version von Hannes Marold für das Label Schlagerhimmel. Dabei wurde bewusst nicht versucht, aus dem Titel etwas zu machen, das er nie sein wollte. Im Mittelpunkt stehen die große Melodie, die Geschichte und jene besondere Mischung aus Wehmut, Ruhe und Weite, die „Abschied vom Meer“ seit jeher auszeichnet. Gleichzeitig steckt die neue Produktion voller musikalischer Feinheiten und kleiner Elemente, die sich teilweise erst beim wiederholten Hören entdecken lassen. So entsteht ein Arrangement, das einerseits den Charakter eines Klassikers respektiert und andererseits genügend Eigenständigkeit besitzt, um auch 2026 zu begeistern. Genau darin liegt der Reiz dieser Neuaufnahme: Sie schaut zurück, ohne stehen zu bleiben. Tom Stern und die Lieder, die bleiben Tom Stern hat sich in seinen Veröffentlichungen immer wieder Liedern gewidmet, die Gefühle und Geschichten in den Mittelpunkt stellen. Seine warme, von Lebenserfahrung geprägte Stimme passt besonders zu Titeln, bei denen nicht der schnelle Effekt, sondern die Erzählung zählt. Bereits bei „Jenny“, „Mein Lied für Maria“ oder auch „Baby Blue“ wurde diese warme und vertrauensvolle Art seiner Interpretation als prägend für seinen Stil beschrieben. Bei „Abschied vom Meer“ bekommt genau diese Seite besonders viel Raum. Denn dieser Song braucht keinen großen Boom-Effekt. Er braucht einen Erzähler. Und Tom Stern erzählt ihn so, als würde er selbst noch einmal am Hafen stehen, dem davonfahrenden Schiff nachblicken und wissen: Ein Kapitel geht zu Ende – aber die Erinnerung daran bleibt. Ein Lied für alle, die das Meer lieben Vielleicht muss man auch gar kein Seemann gewesen sein, um „Abschied vom Meer“ zu verstehen.

Vielleicht reicht es, einmal am Wasser gestanden und gespürt zu haben, wie der Blick in die Ferne etwas in einem verändert. Vielleicht kennt man auch einfach dieses Gefühl, von etwas Abschied nehmen zu müssen, das lange zum eigenen Leben gehört hat. 70 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung zeigt „Abschied vom Meer“ deshalb vor allem eines: Manche Lieder gehören nicht nur einer bestimmten Zeit. Sie gehören zu einem Gefühl. Und genau dieses Gefühl bringt Tom Stern mit seiner Version ins Jahr 2026.

Tom Stern – Abschied vom Meer

Länge: 3:21 Minuten

Komposition: Lotar Olias, Text: Walter Rothenburg

Verlag: Esplanade Gmbh Edition

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Bernhard Pölzl

Covergestaltung: Hannes Marold

ISRC: ATKC82500018

EAN: 9008798780761

VÖ-Datum: 11.9.2026

Quelle: Schlagerhimmel

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