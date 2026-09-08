Jürgen Hart kehrt auf die academixer-Bühne zurück

Jürgen Hart ist zurück. Zumindest fast. Tochter Elisabeth Hart und Schwiegersohn Rhaban Straumann holen den großen academixer Jürgen Hart zurück auf die Bühne

„Hart auf Hart“ feiern Premiere mit „POSTHUM, HART & SEXY“

Leipzig, September 2026 – Ein Stück academixer-Geschichte kehrt zurück auf die Bühne: Am Sonntag, 20. September 2026, um 14 Uhr feiern Elisabeth Hart und Rhaban Straumann als Schauspielduo Hart auf Hart im academixer-Keller Premiere mit ihrem neuen Programm „POSTHUM, HART & SEXY“.

Im Mittelpunkt steht einer, dessen Name untrennbar mit den academixern und dem sächsischen Kabarett verbunden ist: Jürgen Hart (1942-2002). Seine Tochter Elisabeth Hart und sein Schwiegersohn Rhaban Straumann nehmen sich seines umfangreichen satirischen Erbes an – respektvoll, spielerisch und mit genügend eigener Haltung, um daraus weit mehr als einen nostalgischen Rückblick zu machen.

Unter der Regie von Armin Zarbock bringen sie bekannte Klassiker ebenso auf die Bühne wie bislang unveröffentlichte Texte. Und schnell wird deutlich: Wer bei Jürgen Hart ausschließlich an „Sing, mei Sachse, sing“ denkt, kennt nur einen kleinen Teil seines Schaffens.

Hart schrieb rund 40 Kabarettprogramme, schuf mit der „Unernsten Geschichte Sachsens“ einen Klassiker und nahm mit scharfem Blick die Sachsen, die Deutschen und ihre politischen wie menschlichen Eigenheiten aufs Korn. Vieles davon besitzt erstaunliche Aktualität.

Genau hier setzt „POSTHUM, HART & SEXY“ an. Die nächste Generation schaut auf Harts Texte – und durch sie zugleich auf unsere Gegenwart. Was ist geblieben? Was hat sich verändert? Und warum funktionieren Pointen Jahrzehnte später plötzlich wieder verdächtig gut?

Elisabeth Hart und Rhaban Straumann leben und arbeiten zwischen Leipzig und der Schweizer Kabaretthochburg Olten. In den vergangenen Jahren haben sie sich mit ihren satirischen Kammerspielen einen Namen gemacht. 2026 wurden sie mit dem Thüringer Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

Mit „POSTHUM, HART & SEXY“ wird es nun persönlich: Tochter und Schwiegersohn begegnen dem großen Satiriker, ohne ihn auf ein Denkmal zu stellen. Ein Abend über ein kabarettistisches Erbe – pointiert, selbstironisch, überraschend und sehr Hart.

Hart auf Hart – POSTHUM, HART & SEXY

Premiere: Sonntag, 20. September 2026, 14 Uhr

Kabarett academixer, Kupfergasse 2, Leipzig

Spiel: Elisabeth Hart & Rhaban Straumann

Regie: Armin Zarbock

Dauer: ca. 80 Minuten ohne Pause

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Kabarett academixer GmbH

Frau Dörte Waurick

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Kabarett academixer – Leipziger Kabarett mit Tradition und Haltung

Seit 1966 stehen die academixer für intelligentes, pointiertes Ensemblekabarett aus Leipzig. Was als Studentenkabarett der damaligen Karl-Marx-Universität begann, entwickelte sich zu einer der traditionsreichsten Kabarettbühnen Deutschlands.

Im historischen academixer-Keller mitten in der Leipziger Innenstadt verbinden sich politisch-gesellschaftliche Satire, sächsischer Humor, Musik und Schauspiel mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Der originale Art-déco-Saal mit Bauhaus-Gestühl gehört zu den besonderen Kleinkunstspielstätten der Stadt.

Neben den eigenen Ensembleproduktionen präsentieren die academixer regelmäßig namhafte Gäste der deutschsprachigen Kabarett- und Kleinkunstszene. Dazu kommen musikalische Programme, Lesungen, Sonderveranstaltungen und das beliebte Sommerkabarett.

2026 feiern die academixer ihr 60-jähriges Bestehen – sechs Jahrzehnte Kabarett aus Leipzig, mit Humor, Haltung und der Lust, den Dingen auf den Grund zu gehen.

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