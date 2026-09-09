Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Flutmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Sturm, eine Leiche in den Fluten – gefesselt mit echten Seemannsknoten! Die Kommissare der INSEL Polizei von Langeoog sind wieder gefordert!

Ein Toter, ein mysteriöser Seemannsknoten und zwei Boote, die im tobenden Sturm unterwegs waren, führen die Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser in einen rätselhaften Mordfall vor Langeoog. Als ein charmanter Ex-Polizist seine Hilfe anbietet, stellt sich bald die Frage: Was weiß Leonard wirklich – und warum ist ihm dieser Fall so wichtig?

Klappentext:

»Ein Fisch ist das nicht, auch keine Robbe!«

Ein orkanartiger Sturm peitscht über Langeoog hinweg und wühlt die Nordsee auf. Als die Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser dabei helfen, die letzten Strandkörbe in Sicherheit zu bringen, entdeckt Fenja etwas in der Brandung. Kurz darauf spülen die Fluten einen leblosen Mann an Land.

Bei dem Toten handelt es sich um den Hamburger Kleinkriminellen Karl Wenning. Seine Hände wurden mit einem fachmännisch geknüpften Seemannsknoten gefesselt – ein deutlicher Hinweis darauf, dass er nicht durch einen Unfall ums Leben kam.

Die Ermittlungen führen zu zwei Booten, die trotz der Unwetterwarnungen auf der Nordsee unterwegs waren und sich in den Langeooger Hafen retten konnten: die Yacht Seeschwalbe und ein Krabbenkutter, der sie offenbar verfolgte. Wurde Karl Wenning nach einem Streit gefesselt über Bord geworfen?

Leonard, ein charmanter ehemaliger Polizist, bietet den Inselpolizisten ungefragt seine Unterstützung an. Doch er zeigt auffällig großes Interesse an dem Fall …

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Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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