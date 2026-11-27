Menschen schenken der Gesellschaft jedes Jahr unzählige Stunden ihrer Lebenszeit. Was bedeutet dieser freiwillige Einsatz für unser Verständnis von Werten und Gemeinwohl?

Am Black Friday dreht sich vieles um die Frage, wie viel Geld sich sparen lässt. Dabei lohnt sich ein Blick auf das, was Menschen freiwillig geben: ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Arbeitskraft. Denn gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht wesentlich durch die Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Dafür braucht es weder eine gemeinsame Religion noch eine einheitliche Weltanschauung.

Freiwilliges Engagement: Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache

Nach dem Deutschen Freiwilligensurvey 2024, dessen ausführliche Ergebnisse die Bundesregierung im September 2026 vorstellte, engagieren sich rund 27 Millionen Menschen in Deutschland freiwillig. Das sind 36,7 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Grundlage der repräsentativen Untersuchung ist die Befragung von 27.542 Personen.

Zwar ist die Engagementquote gegenüber 2019 von 39,7 auf 36,7 Prozent gesunken, doch die Menschen, die sich engagieren, investieren wieder mehr Zeit in ihre Tätigkeit. 43 Prozent von ihnen wenden mindestens drei Stunden pro Woche dafür auf.

Bemerkenswert ist auch die Bereitschaft der jüngeren Generation: 66 Prozent der bislang nicht engagierten Menschen zwischen 14 und 29 Jahren stehen der Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit offen gegenüber.

Die verbreitete Klage über eine zunehmend egoistische Gesellschaft verdient angesichts dieser Zahlen zumindest eine kritische Überprüfung.

Was macht menschliches Handeln wertvoll?

Wer sich in einem Sportverein um den Nachwuchs kümmert, Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt oder Verantwortung in einer kulturellen Einrichtung übernimmt, trägt zum Gemeinwohl bei. Die persönlichen Beweggründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Freude an der Gemeinschaft, persönliche Überzeugungen oder das Bewusstsein, etwas Sinnvolles zu tun, können ein solches Engagement gleichermaßen motivieren.

Damit berührt das Ehrenamt eine grundlegende philosophische Frage: Was sind eigentlich Werte, und wie entstehen sie? Sind sie allgemein gültig? Werden sie durch gesellschaftliche Traditionen vermittelt? Oder entwickeln Menschen ihre Wertvorstellungen aus eigenen Erfahrungen und vernünftigen Überlegungen?

Braucht eine Gesellschaft gemeinsame Überzeugungen?

Eine pluralistische Gesellschaft lebt davon, dass Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen miteinander auskommen und gemeinsame Aufgaben bewältigen können. Ein gläubiger Christ und ein überzeugter Atheist können sich gleichermaßen für Menschenwürde und Gerechtigkeit einsetzen, auch wenn sie diese Werte unterschiedlich begründen.

Die Verständigung über gemeinsame Werte setzt keine weltanschauliche Übereinstimmung voraus. Sie erfordert allerdings die Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen zu reflektieren und andere Begründungen ernst zu nehmen.

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der norwegische Philosoph Finngeir Hiorth in seinem im Angelika Lenz Verlag erschienenen Buch „Werte“. Hiorth führt seine Leser durch die Geschichte der Wertphilosophie. Er berücksichtigt dabei auch außereuropäische Denktraditionen und untersucht religiöse wie säkular-humanistische Begründungen ethischer Vorstellungen. Seine Darstellung vermittelt grundlegendes Wissen darüber, wie Menschen zu ihren Werturteilen gelangen und welche Bedeutung diese für das gesellschaftliche Zusammenleben haben.

Der Internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember bietet einen guten Anlass, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.

Denn eine Gesellschaft, in der Millionen Menschen bereit sind, einen Teil ihrer Lebenszeit für gemeinsame Anliegen einzusetzen, verfügt über einen enormen Reichtum. Er lässt sich allerdings auf keinem Kontoauszug ablesen.

Buchtipp:

_Finngeir Hiorth:_

Werte

227 Seiten, kartoniert

Angelika Lenz Verlag, 2009

ISBN 978-3-933037-29-9

17,90 Euro

Quellen:

Deutscher Freiwilligensurvey 2024 – Bundesregierung:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/freiwilliges-engagement-bleibt-stabil-2451622

Bundesverband Deutscher Stiftungen – Ergebnisse des Freiwilligensurveys:

https://www.stiftungen.org/aktuelles/news-aus-stiftungen/detail/neuer-freiwilligensurvey-veroeffentlicht-27-millionen-menschen-in-deutschland-engagierten-sich-2024-ehrenamtlich-15682.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Angelika Lenz Verlag

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ALV – Angelika Lenz Verlag (gegr. 1990) ist ein unabhängiger Verlag für humanistische, religionskritische und philosophische Literatur. Das Programm richtet sich an Freigeister, Freidenker und alle, die über bestehende Weltbilder hinausdenken möchten.

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