Trauer kann auch den Körper belasten. Vor Weihnachten brauchen Hinterbliebene Verständnis für ihre Erschöpfung. Der Online-Kongress „Weihnachten ohne Dich“ greift diese Erfahrungen auf.

Der Körper ist erschöpft, und trotzdem kommt der Schlaf nicht. Der Appetit fehlt. Eine Erinnerung lässt die Sehnsucht wieder groß werden. Trauer kann bis in den Körper reichen und einen Alltag verändern, der von außen womöglich längst wieder geordnet aussieht.

Vor Weihnachten kommen zu dieser Belastung neue Fragen hinzu. Welche Einladung ist gerade möglich? Wie viel Gemeinsamkeit tut gut? Wer versteht, wenn die Kraft für die Vorbereitungen fehlt und zugleich der Wunsch nach Nähe besonders groß ist?

Wenn die eigene Belastung schwer zu erklären ist

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nennt unter anderem Müdigkeit, Schlafstörungen, Appetitverlust, Schmerzen und Übelkeit als mögliche körperliche Ausdrucksformen von Trauer. Solche Beschwerden verdienen Aufmerksamkeit und bei Bedarf ärztliche Abklärung. Zugleich brauchen Hinterbliebene Gelegenheit, über das zu sprechen, was seit dem Tod des geliebten Menschen im eigenen Leben anders geworden ist.

Manchmal ist bereits diese Einordnung wichtig: dass das Vermissen den ganzen Alltag berühren kann. Dass der Wunsch nach einem gemeinsamen Abend und das Bedürfnis nach Rückzug gleichzeitig da sein dürfen. Und dass eine Frage nach dem Befinden Zeit für eine Antwort braucht, die länger ausfällt als ein höfliches „Es geht schon“.

Ein Kongress vor den Feiertagen

Am 7. Dezember beginnt der kostenfreie Online-Kongress „Weihnachten ohne Dich“. Bis zum 17. Dezember widmet er sich den Fragen Hinterbliebener vor den Feiertagen. Gastgeberin Susan Froitzheim versammelt mehr als 30 Stimmen. Anke Evertz, Robert Betz, Kiki Cordalis und Clemens Kuby gehören zu den Gästen.

Das Programm führt Perspektiven aus Trauerbegleitung, Seelsorge, Psychologie, Körperarbeit, Forschung, persönlicher Erfahrung und spiritueller Begleitung zusammen. Zu den Themen zählen Familie, Selbstfürsorge, Körper und Nervensystem, Erinnerung und bleibende Verbundenheit.

Die Interviews sind aufgezeichnet und am jeweiligen Sendetag 24 Stunden kostenfrei verfügbar. Teilnehmende können innerhalb dieses Fensters selbst wählen, wann sie zuhören und wann sie eine Pause brauchen. Die regulären Kongresstage laufen vom 7. bis 16. Dezember, am 17. Dezember folgt ein Bonus-Tag. Die Registrierung ist kostenfrei; kostenpflichtige Pakete ermöglichen zusätzlich einen längeren Zugriff.

Ein Online-Gespräch ersetzt kein persönliches Gegenüber und keine notwendige Behandlung. Es kann aber einen Anlass geben, die eigene Erfahrung einzuordnen und neue Fragen zu stellen. Gerade in einer Zeit, in der nach außen so vieles nach Vorfreude aussieht, braucht auch die Trauer Aufmerksamkeit.

Registrierung: https://weihnachtenohnedich.de

Programm: https://weihnachtenohnedich.de/programm