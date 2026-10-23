Was bleibt von unserer Verbindung nach dem Tod? Ein öffentlicher Abend am 6. November in der Gutsschänke Gut Hühnerhof in Gründau greift die Sehnsucht Hinterbliebener auf.

Es gibt einen Wunsch, der sich schwer in Worte fassen lässt: noch einmal erzählen, was heute passiert ist. Noch einmal etwas fragen. Noch einmal Nähe erleben zu dem geliebten Menschen, dessen Tod so vieles verändert hat. Die Liebe bleibt Teil des eigenen Lebens. Mit ihr bleibt die Frage, wohin diese Liebe jetzt gehen kann.

Was, wenn dein geliebter, verstorbener Mensch noch da wäre? Für manche Hinterbliebene liegt in dieser Frage eine Hoffnung. Für andere ein Zweifel. Sie kann trösten, herausfordern oder zunächst offenbleiben. Sie berührt etwas sehr Persönliches: den Wunsch, dass eine gemeinsame Geschichte über den Tod hinaus Bedeutung hat.

Die Frage hinter der Sehnsucht

In Erinnerungen kann ein geliebter Mensch gegenwärtig sein. Darüber hinaus suchen manche Hinterbliebene einen spirituellen Zugang zu ihrer Verbindung. Sie beschäftigen sich mit der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod und mit der Frage, ob diese Verbindung wahrgenommen werden kann. Andere teilen diese Überzeugung nicht. Auch deshalb braucht das Thema einen Umgang, der unterschiedliche Sichtweisen zulässt.

Susan Froitzheims Arbeit ist von der Überzeugung geprägt, dass die Verbindung zu einem geliebten, verstorbenen Menschen bestehen bleibt. Seit mehr als 15 Jahren begleitet sie Hinterbliebene als beweisführendes Medium, Autorin und Mentorin. In öffentlichen Abenden unter dem Titel „Rendezvous mit dem Jenseits®“ macht sie ihre mediale Arbeit vor Publikum erlebbar.

Am 6. November kommt dieses Format in die Gutsschänke Gut Hühnerhof nach Gründau. Im Mittelpunkt stehen mediale Jenseitskontakte. Der Abend richtet sich an Hinterbliebene und Interessierte, die diesen spirituellen Zugang kennenlernen oder solche Kontakte vor Publikum miterleben möchten. Ein persönlicher Jenseitskontakt für jeden Gast oder mit einem bestimmten geliebten, verstorbenen Menschen wird nicht zugesagt.

Was bleibt von unserem gemeinsamen Leben?

Hinter der Veranstaltung steht eine Frage, die über einen einzelnen Abend hinausreicht: Wie kann ein Leben weitergehen, in dem die Liebe zum geliebten, verstorbenen Menschen weiterhin ihren Platz hat? Für manche beginnt die Auseinandersetzung damit beim Erzählen. Bei einer Erinnerung, die gehört werden möchte. Bei einer Frage, die bisher niemandem gestellt wurde.

Die Antwort darauf kann persönlich bleiben. Aufmerksamkeit verdient schon das Bedürfnis dahinter: mit der eigenen Liebe und Sehnsucht ernst genommen zu werden.

Veranstaltungsinformation: „Rendezvous mit dem Jenseits®“, 6. November 2026, 19:30 Uhr, Gutsschänke Gut Hühnerhof, Hühnerhof 3, 63584 Gründau.

Informationen: https://www.susan-froitzheim.de/events

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Susan Froitzheim · Rendezvous mit dem Jenseits® · HUMANITUS GmbH

Susan Froitzheim

An der Alster 6

20099 Hamburg

Deutschland

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email : kontakt@susan-froitzheim.de

Susan Froitzheim arbeitet seit mehr als 15 Jahren als beweisführendes Medium, Autorin und Mentorin für Hinterbliebene und hat mehr als 5.000 Jenseitskontakte gegeben. Unter der Marke Rendezvous mit dem Jenseits® begleitet sie Menschen nach dem Tod eines geliebten Menschen und bildet in Medialität aus. Im Oktober 2026 erschien ihr Buch „Das 1×1 der medialen Trauerbewältigung“.

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Susan Froitzheim · Rendezvous mit dem Jenseits® · HUMANITUS GmbH

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