Alle wichtigen Infos über GPS Tracker für Hunde: Wie genau sind sie, was bringen sie und mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Wenn Ihr Hund einen GPS Tracker trägt, können Sie ihn per Handy orten, falls er einmal verlorengeht. Das Gerät gibt elektromagnetische Strahlungen ab, die aber nach derzeitigen medizinischen Erkenntnissen nicht schädlich für Tiere sind. Ob Ihnen ein GPS-Tracker für Hunde wirklich etwas bringt, hängt vor allem von der Zuverlässigkeit des Geräts und der Funktionsvielfalt ab. Auch die Kosten sollten Sie im Blick behalten.

Das Team Hundefutter Vital, REiCO-Vertriebspartner der ersten Stunde, funktioniert wie eine Art Gesundheits-Tracker: Uns ist es vor allem wichtig, dass möglichst viele Vierbeiner ein glückliches, fröhliches Leben führen, mit optimaler Ernährung und ganz viel Liebe. Darum beschäftigen wir uns in unserem Ratgeber mit zig verschiedenen Hundethemen und bieten zudem eine unverbindliche, völlig kostenlose Futterberatung an – ganz persönlich ausgerichtet auf Ihr geliebtes Tier. Das ist Ihre Chance, vermeidbaren Krankheiten im Voraus die rote Karte zu zeigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist ein GPS-Tracker für Hunde und wie funktioniert er?

2. Wie genau ist die Ortung von Hunden mit einem GPS Tracker?

3. Energiefrage: Wie lange hält der Akku eines Hunde-Trackers?

4. Preis-Leistungs-Verhältnis: Was kostet ein guter GPS-Tracker?

5. Welche Vorteile, Nachteile und Grenzen gibt es für Tracker?

6. Unsere Empfehlung: Was ist das Richtige für Ihren Hund?

Was ist ein GPS-Tracker für Hunde und wie funktioniert er?

Das Mini Gerät empfängt Satellitensignale (meist GPS) und übermittelt seine dadurch festgestellte Position per Mobilfunknetz auf Ihr Handy. Mit der passenden App können Sie sehen, wo sich der Tracker (mitsamt Hund) gerade befindet – und zwar in Echtzeit oder zumindest in Intervallen. Wer mehr will, kann ein Gerät mit Geofencing kaufen, das beim Verlassen eines vorher festgelegten Bereichs Alarm auslöst, oder eines, das die Aktivitäten des Tieres aufzeichnet.

Zur Wahl stehen viele verschiedene Marken wie Tractive, FitBark, Pub Culture und Bivo.

AirTags sind spezielle Ortungsgeräte von Apple, die sich ausschließlich mit Empfangsgeräten dieser Marke koppeln lassen. Sie eignen sich eher wenig für das Auffinden einer entwischten Fellnase, weil sie per Bluetooth funktionieren und ihre Signale nur an Apple-Geräte in der Nähe (10 bis 30 Meter Entfernung) senden. Verschwindet Ihr Haustier beispielsweise im Wald, wird er unauffindbar. Ein Echtzeit-Tracking ist mit einem Airtag so gut wie unmöglich.

Wie genau ist die Ortung von Hunden mit einem GPS Tracker?

Die Genauigkeit hängt vom jeweiligen Gerät ab. Wir haben uns verschiedene Tracker-Tests angesehen und festgestellt, dass die Quote ungefähr zwischen 80 und 99 % schwankt. Eine ständige Echtzeit-Aktualisierung ist klar von Vorteil, so ist der Hund nicht schon um die nächste Ecke verschwunden, wenn Sie am vermeintlichen Standort eintreffen.

Unter idealen Bedingungen liegt die Abweichung im Bereich von 3 bis 5 Metern. Dichte Wälder und Häuserschluchten können die Signale stören, sodass teilweise nur noch 20 bis 50 Meter Treffsicherheit möglich sind. Aus Innenräumen heraus funktionieren die Geräte oft nur stark eingeschränkt.

Energiefrage: Wie lange hält der Akku eines Hunde-Trackers?

Tracker, die im Live-Tracking alle paar Sekunden ihren Standort aktualisieren, haben in der Regel eine kürzere Akkulaufzeit als Geräte, die längere Intervalle nutzen. Bei vielen Trackern können Sie zwischen beiden Modi wechseln und so entscheiden, ob das Gerät wenige Stunden oder mehrere Tage bis zu über einer Woche sendet. Regelmäßiges Aufladen nicht vergessen!

Preis-Leistungs-Verhältnis: Was kostet ein guter GPS-Tracker?

Die Verkaufspreise solcher Tracker liegen ungefähr zwischen 30,00 und 200,00 Euro – eine ziemlich große Spanne. Achtung: Oft fallen für die laufende Nutzung weitere Gebühren als Abo an, vor allem bei Geräten, die für wenig Geld zu haben sind. Manche Tracker brauchen einen SIM-Karte mit eigenem Mobilfunkvertrag oder Prepaid-Guthaben.

Diese drei Preismodelle sind verbreitet:

1. GPS-Tracker ohne Abo: Sie kaufen den Tracker und damit ist die Sache (fast völlig) erledigt. Entweder können Sie ihn für einen langen Zeitraum unentgeltlich nutzen oder für immer.

2. GPS-Tracker mit SIM-Karte und Abo: Mit dem Kauf schließen Sie direkt ein Abo ab; die SIM-Karte wird mitgeliefert. Die Abo-Gebühr fällt monatlich oder jährlich an. Aufs Jahr gerechnet ist die jährliche Zahlung häufig günstiger.

3. GPS-Tracker ohne SIM-Karte: Das Gerät benötigt eine SIM-Karte, aber diese ist nicht mit dabei. Erwerben Sie die Karte mitsamt Mobilfunkvertrag oder Prepaid-Funktion extra.

Achten Sie beim Kauf nicht nur auf die SIM-Karte, den Verkaufspreis und laufende Kosten. Schauen Sie sich auch genau an, welche Größe der Tracker aufweist, wie sicher er sich am Halsband des Hundes befestigen lässt, ob er wasserdicht und robust gegen Stöße ist. Das alles, ebenso wie die Funktionsvielfalt, Ortungsgenauigkeit und Akkulaufzeit, setzen Sie ins Verhältnis zum Preis.

Welche Vorteile, Nachteile und Grenzen gibt es für Tracker?

Pro: Bei Hunden mit starkem Jagdtrieb und hohem Freiheitsdrang raten wir, einen Tracker, möglichst mit Geofencing, zu verwenden, um den haarigen Liebling im Fall der Fälle schnell wiederzufinden. Hier können sich die laufenden Kosten durchaus amortisieren. Tiere, die ihrem Herrchen oder Frauchen am liebsten gar nicht von der Seite weichen, brauchen so ein Gerät eher nicht – sie sind meist schon durch einen kurzen Blick in die Runde geortet. Aber auch hier gilt: Vorsicht ist besser als Reue.

Contra: Wirklich billig sind Pet Tracker nicht; vor allem im Abo kommen mit der Zeit hohe Beträge zusammen. Die GPS-Ortung funktioniert nicht immer zuverlässig. Die Geräte ersetzen keine konsequente Hundeerziehung oder die Aufmerksamkeit des Besitzers. Auch auf den ID-Chip sollten Sie keinesfalls verzichten.

Unsere Empfehlung: Was ist das Richtige für Ihren Hund?

Ein GPS-Tracker schadet Ihrem Hund nicht, aber ein Stück weit Ihrem Geldbeutel. Bei starkem Jagdtrieb, freiem Auslauf und unübersichtlichem Gelände, aber auch auf Reisen könnte ein Tracker für Ihr Tier zum Lebensretter werden. Wenn Sie einen Stadthund Ihr Eigen nennen, der ohnehin immer nur an der Leine läuft, macht so ein Gerät deutlich weniger Sinn.

Falls Sie sich für ein GPS-Gerät entscheiden, achten Sie darauf, dass dieses Ihren Vierbeiner nicht behindert und sicher befestigt ist.

Und noch eine wärmste Empfehlung zum Schluss: Aktive Hunde ab Welpenalter, die viel draußen unterwegs sind, benötigen maximale, gesunde Energie aus dem Hundenapf. Mit REiCO MAXiDOG Allround Athletic stellen Sie sicher, dass Ihrem Wirbelwind nicht die Puste ausgeht. Das knackige Trockenfutter ist getreidefrei, glutenfrei und laktosefrei und enthält keine überflüssigen Zusatzstoffe. So vermeiden Sie versteckte Gefahren, die von billigem Hundefutter ausgehen und tun Ihrem Hund stattdessen mit jeder Mahlzeit etwas wirklich Gutes.