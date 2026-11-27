Vom modernen Ziegelhaus über intelligente Energiesysteme bis zum Gartenpool: Messe.TV berichtet von der Heim+Handwerk 2026 in München und spricht mit Ausstellern und Fachverbänden.

Wie lässt sich ein Eigenheim energieeffizient bauen oder modernisieren? Welche Möglichkeiten gibt es, die eigene Energieversorgung unabhängiger zu gestalten? Und wie können Haus und Garten an individuelle Wohnbedürfnisse angepasst werden?

Auf der Heim+Handwerk 2026 in München treffen handwerkliche Tradition, moderne Gebäudetechnik und zeitgemäße Wohnkonzepte aufeinander. Messe.TV begleitet die Veranstaltung mit einer redaktionellen Videoberichterstattung und spricht mit Herstellern, Handwerksbetrieben, Fachverbänden und gemeinnützigen Organisationen.

Heim+Handwerk als Plattform für Handwerk und Bauwirtschaft

Die Münchner Publikumsmesse vereint ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen rund um das Bauen, Sanieren, Einrichten und Wohnen. Anders als bei einer reinen Fachmesse steht hier der direkte Austausch zwischen Anbietern und privaten Bauherren, Immobilienbesitzern sowie Verbrauchern im Mittelpunkt. Gerade bei größeren Investitionen bietet der persönliche Kontakt die Möglichkeit, unterschiedliche Lösungen kennenzulernen und technische Fragen unmittelbar mit Fachleuten zu klären.

Veranstalter ist die GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, die mit ihren Veranstaltungen dem Handwerk und den damit verbundenen Wirtschaftszweigen eine Plattform für den Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern bietet.

Messe.TV berichtet vom Münchner Messegeschehen

Die redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV greift ausgewählte Themen auf, die für Bauherren, Immobilienbesitzer und Menschen mit Interesse an der Gestaltung ihres Wohnumfelds relevant sind. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Ausstellern, die ihre Produkte, technischen Lösungen und Dienstleistungen unmittelbar am Messestand vorstellen.

Das journalistische Videoformat ermöglicht es, Zusammenhänge zu erläutern und Produkte in ihrer Funktion zu zeigen. Ergänzende redaktionelle Artikel bereiten die Inhalte für Leser auf. Damit bleiben die Informationen auch über die Veranstaltung hinaus zugänglich und können als Orientierung bei der Planung eigener Vorhaben dienen.

Die Neuheiten der Heim+Handwerk 2026 werden auf einer eigenen Themenseite gebündelt. Die Veröffentlichung der einzelnen Beiträge erfolgt sukzessive.

Vom Ziegelhaus bis zum eigenen Gartenpool

Wie unterschiedlich die Anforderungen an ein Eigenheim sein können, zeigen die Gespräche mit den Ausstellern. Mit Rötzer Ziegel Elementhaus widmet sich die Redaktion dem Massivhausbau mit vorgefertigten Ziegelelementen. Die Verbindung klassischer Baustoffe mit industrieller Vorfertigung ist ein interessanter Ansatz für Bauherren, die sich mit unterschiedlichen Bauweisen und der Planbarkeit ihres Bauvorhabens beschäftigen.

Bei Desjoyaux Pools geht es um den Bau von Swimmingpools im eigenen Garten. Neben der Gestaltung spielen bei einem solchen Vorhaben auch die Schwimmbadtechnik und der spätere Pflegeaufwand eine wichtige Rolle. Einen anderen architektonischen Ansatz verfolgt Brunnthaler mit dem Thema Baumhaus. Hier steht die besondere Verbindung von Architektur und natürlicher Umgebung im Vordergrund.

Heiztechnik, Photovoltaik und intelligente Energieversorgung

Die Energieversorgung von Wohngebäuden gehört zu den zentralen Themen bei Neubau und Sanierung. Steigende Anforderungen an die Energieeffizienz und der Wunsch nach langfristig kalkulierbaren Betriebskosten beschäftigen viele Immobilienbesitzer.

Im Gespräch mit Bolte Heiztechnik richtet Messe.TV den Blick auf Heizsysteme von ETA und damit auf die Möglichkeiten der Wärmeerzeugung mit Biomasse. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Gespräch mit 1KOMMA5°. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung und Speicherung von Solarstrom sowie der Vernetzung energietechnischer Komponenten im Haushalt. Gerade das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage, Stromspeicher und Energiemanagement gewinnt für die Eigenversorgung von Wohngebäuden an Bedeutung.

Energieberatung und Erhalt historischer Bausubstanz

Neben den Gesprächen mit Unternehmen kommen auch Vertreter von Verbänden und gemeinnützigen Organisationen zu Wort. Mit dem GIH, dem bundesweiten Interessenverband der Energieberatenden, rückt die Bedeutung qualifizierter Energieberatung bei der Modernisierung von Gebäuden in den Fokus.

Einen weiteren Blickwinkel eröffnet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Der Erhalt historischer Gebäude stellt Eigentümer vor besondere Herausforderungen. Handwerkliche Kompetenz, traditionelle Baustoffe und ein verantwortungsvoller Umgang mit vorhandener Bausubstanz sind dabei von besonderer Bedeutung. Die Berichterstattung berücksichtigt damit nicht nur neue Technologien und Baukonzepte, sondern auch den langfristigen Erhalt bestehender Gebäude.

Redaktionelle Messeberichterstattung für Veranstalter und Sponsoren

Messe.TV berichtet seit 2016 von Fach- und Publikumsmessen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Messeveranstalter und Sponsoren haben die Möglichkeit, das Redaktionsteam zu Veranstaltungen einzuladen oder eine redaktionelle Videoberichterstattung zu buchen.

Das Format schafft mediale Sichtbarkeit für Messethemen, Branchenentwicklungen und die Kompetenz der ausstellenden Unternehmen. Durch die Veröffentlichung auf dem Medienportal sowie die Verbreitung von Videoinhalten über soziale Netzwerke können auch Menschen erreicht werden, die eine Veranstaltung nicht persönlich besuchen. Die redaktionelle Unabhängigkeit bleibt dabei gewahrt.

Unterstützung der Berichterstattung durch pool-garten.de

Ein besonderer Dank gilt dem Sponsor pool-garten.de, der die redaktionelle Berichterstattung zur Heim+Handwerk 2026 unterstützt. Das Portal beschäftigt sich mit der Planung und Realisierung von Gartenpools und bietet Informationen rund um den Swimmingpool im eigenen Garten, von der Gestaltung über den Poolbau bis zur Schwimmbadtechnik.