Udo Golfmann lädt zur Online-Engelmeditation für 2027 ein

Dein innerer Kompass für 2027

Bretten, 30.10.2026 – Udo Golfmann, einer der bekanntesten Hellseher Deutschlands, lädt am 23. Januar 2027 von 18 bis 20 Uhr zur Engelmeditation „Dein innerer Kompass für 2027“ ein. Das zweistündige Live-Online-Seminar findet über ClickMeeting statt und bietet Raum, zur Ruhe zu kommen, Wünsche zu betrachten und sich mit der Hilfe der Engel für das neue Jahr auszurichten. Der Kennenlernpreis beträgt 39 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das ist das günstigste Seminarangebot für alle, die offen für neue Erfahrungen sind.

Viele Menschen funktionieren im Alltag zuverlässig, fühlen sich aber fremdbestimmt. Eigene Wünsche treten zurück, Talente bleiben ungenutzt, Gleichgesinnte sind rar. Was fehlt, ist ein innerer Kompass für die nächsten Schritte.

Warum zum Jahreswechsel ein innerer Kompass hilft

Forschende der Wharton School beschrieben 2014 den Fresh-Start-Effekt: Neujahr und andere Zeitmarken erleichtern es, Ziele anzugehen. Laut einer Stockholmer Studie von 2020 gelingen positiv formulierte Vorsätze häufiger als Vermeidungsziele (58,9 gegenüber 47,1 Prozent). Hier setzt das Online-Seminar an: Es fragt, was 2027 mehr Raum bekommen soll.

So verläuft die Engelmeditation

Die Engelmeditation beginnt mit Atem- und Körperwahrnehmung. Dann führt Golfmann mit seiner Stimme durch eine innere Reise mit Engelbildern, Lichtvorstellungen und der Urliebe-Lichtquelle. Anschließend notieren die Teilnehmenden ihre Eindrücke, angeregt durch Fragen: Was bereichert den Alltag? Welcher Wunsch soll 2027 ernst genommen werden?

Am Ende stehen ein persönlicher Jahresschwerpunkt und ein konkreter nächster Schritt. Ein Gruppenaustausch rundet das Online-Seminar ab. Welche Bedeutung die Bilder haben, entscheidet jede Person selbst, frei von Dogmen. Daraus kann ein innerer Kompass entstehen, der über den Abend hinaus Orientierung bietet und die persönliche Ausrichtung für 2027 unterstützt.

Erfahrungen aus früheren Seminaren

Claudia, 42, betont: „Ich wurde nicht gedrängt, sondern Schritt für Schritt unterstützt.“ Heute geht sie ihren spirituellen Weg klar und bodenständig. Sabine, 49, fühlt sich innerlich sicherer, Markus, 55, ruhiger und klarer: „Meine Wahrnehmung fühlt sich heute geordnet an.“ Ergebnisse verspricht Golfmann dennoch nicht; die Engelmeditation versteht er als spirituelle Selbsterfahrung, nicht als Therapie.

Das Online-Seminar im Überblick

Das Live-Seminar findet am 23. Januar 2027 von 18 bis 20 Uhr über ClickMeeting statt. Die Teilnahme kostet 39 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 50 begrenzt. Benötigt werden Papier, ein Stift, ein Getränk, eine stabile Internetverbindung sowie ein Computer, Tablet oder Smartphone mit Lautsprechern oder Kopfhörern. Meditationserfahrung ist nicht nötig.

Die Aufzeichnung steht den Teilnehmern bis zum 31. Dezember 2027 über eine Telegram-Gruppe zur Verfügung. Für den Zugang ist Telegram erforderlich. Damit lässt sich die Engelmeditation jederzeit wiederholen. So bleibt ein innerer Kompass das ganze Jahr griffbereit.

Udo Golfmann begleitet seit 28 Jahren Menschen als Hellseher, Engelmedium und Geistheiler und ist aus TV, Radio und Presse bekannt. Seit 2010 bildet der Engeltherapeut Heiler und Lebensberater aus.

Anmeldung und weitere Informationen: https://www.udo-golfmann.de/engelmeditation-online-2027/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann ist Engelmedium, Hellseher, Geistheiler und Seminarleiter. Seit 28 Jahren berät er Menschen in allen Lebensbereichen. Er absolvierte bei Doreen Virtue Ausbildungen zum Certified Angel Reader(TM) und zum Angel Therapy Practitioner(TM) (Engeltherapeut). Er entwickelte ein Ausbildungskonzept der Matrix-Heilung mit den Engeln und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Verbindung zu den Engeln und die persönliche Begleitung seiner Ratsuchenden.

Golfmann sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“

Pressekontakt:

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