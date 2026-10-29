Jubiläum: 10 Jahre Führung für blinde und sehbehinderte Menschen über die Venus-Messe

Doppeljubiläum in Berlin – 30 Jahre Venus und 10 Mal Blindenführung

Berlin, 23. Oktober 2026

Dieses Jahr gab es gleich zwei Jubiläen auf der Venus in Berlin – die Venus feierte 30 Jahre und die Führung für blinde und sehbehinderte Menschen feierte ihr 10. Führungsjubiläum.

2016 hatte Hans Peter Sperber zusammen mit einem Freund bei einem Gespräch auf der Grünen Woche diese Idee. Hans Peter wandte sich darauf an die Venus-Verantwortlichen und an den Berliner Blindenverein ABSV. Daraufhin haben diese beiden Organisationen diese sehr spezielle Führung gemeinsam umgesetzt. So konnte die Blindenführung Ende Oktober zum ersten Mal an den Start gehen. Als charmante und witzige „Führerin“ konnte Travestie-Star und Dragqueen Ella Mortadella aus Hamburg gewonnen werden. Mit sehr viel Medienrummel wurde diese Führung begleitet. Der Berliner Kurier organisierte im Vorfeld ein exklusives Fotoshooting mit dem Initiator Hans Peter Sperber und den P0rno-Darstellerinnen Lena Nitro und Roxy X.

Die weltweit einzigartige Führung für blinde und sehbehinderte Menschen war geboren! Und zusammen mit Ella Mortadella erkundigten wir die Venus auf unsere ganz eigene Weise. Denn ich der Autor und Initiator bin auch blind.

Es werden hier immer mehrere Stände angelaufen und die Standverantwortlichen erklären uns die Produkte, welche dort zum Verkauf und Ansicht dargeboten werden.

Dieses Jahr war wegen dem 10. Jubiläum extra ein Filmteam aus London angereist Sie filmten nicht nur die Blindenführung, sondern auch die anderen Teile der Venus. Das Team war erstaunt über die Venus und ihre Besucher. Diesen „Planeten der Lust“ kannten sie gar nicht. denn im prüden England gibt es sowas gar nicht. Damit war es nicht nur Arbeit für das Team, sondern pure Freude.

Neben Ella Mortadella wurden noch Hans Peter Sperber und zwei Blindenaktivisten des ABSV interviewt. So sollen für diesen Dokumentarfilm die zukünftigen Seher auch einen kleinen Einblick in das Leben von blinden Menschen bekommen.

Die Führung begann mit einem Sektempfang, den die Venus-Presseabteilung für seine besonderen Gäste organisierte.

Das Star-Model Micaela Schäfer konnte als Gastgeberin neben Ella Mortadella gewonnen werden. Die Gäste durften dann Micaela mit Fragen bombardieren, was diese auch taten. Micaela stand freudig Rede und Antwort. Danach gab es ein kleines Foto-Shooting mit dem Star.

Als erster Anlaufpunkt ging es zu einem Stand der Liebesroboter anbot. Die Besucher durften den „Roboter“ dann ausführlich betasten und den Standverantwortlichen mit Fragen löchern. Eigentlich war es kein Roboter,

sondern eine Frauenpuppe, die mit KI-Technik ausgestattet war. Danach ging es an Stände, die spezielles Erwachsenen-Spielzeug verkauften. Da gab es Spielzeug für Männer und Frauen. Zwei weitere Stände verkauften Duftsprays für Liebespaare mit den Duftnoten Ingwer und Erdbeere. Als Zusatz beim Kochen gut geeignet, doch um sich Körperteile einzusprühen?

Die Gaumenfreude kam dann zum Zuge. Denn der Cocktailrocker servierte einen tollen Cocktail „Kalte Muschi“. Auch ein besonderes Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen wurde kredenzt. Diese in Fruchtsorten in speziellen Formen von männlichen und weiblichen Körperteilen.

Die blinden Gäste konnten dann als weiteres Highlight die P0rno-Stars Lola und Chris Gunn interviewen. Interessiert und bereitwillig stellten sich die Zwei den Fragen von Ella Mortadella und den Führungsgästen. Es gab da einige Fragen zu KI im Porn0film und zum Thema Audiodeskription. Denn in dieser Branche gibt es keine AD-Filme.

Zum Schluss wurde den Gästen noch ein Jubiläums-T-Shirt überreicht, passend zur 10. Venus-Blindenführung.

Die Verantwortlichen der Venus-Messe hatten sich echt ins Zeug gelegt, um das Jubiläum würdig zu begehen. Ein jubelnder und tosendender Applaus war die Würdigung dafür.

Nächstes Jahr gibt es Führung Nummero 11 und die ABSV-Mitglieder sind sicher wieder dabei!

Bericht: Hans Peter Sperber

Fotoquelle: Privat

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