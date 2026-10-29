Partnerrettung startet persönliche 1-zu-1-Begleitung für Menschen nach der Trennung

Nach einer Trennung helfen widersprüchliche Internet-Tipps selten weiter. Partnerrettung bietet eine persönliche 1-zu-1-Begleitung – ohne Spielchen, ohne Druck und ohne Raten.

Nach einer Trennung suchen viele Betroffene zuerst im Internet nach Rat. Dort finden sie unzählige Tipps, die sich oft widersprechen: sofort Kontaktsperre, auf keinen Fall melden, eifersüchtig machen, alles ausdiskutieren. Wer unsicher ist, probiert vieles aus – und jede unüberlegte Nachricht kann die Situation weiter verschärfen. Mit der führenden Ex-Zurück Stelle Deutschlands „Partnerrettung.de“ startet ein Angebot, das genau hier ansetzt: eine persönliche 1-zu-1-Begleitung nach der Trennung, ohne Spielchen, ohne Druck und ohne Raten.

Partnerrettung hat sich vollständig auf die Zeit nach einer Trennung spezialisiert. Statt allgemeiner Regeln, die für alle gleich gelten sollen, steht der Einzelfall im Mittelpunkt: der Verlauf der Beziehung, der Grund für die Trennung, die aktuelle Kommunikation und die Persönlichkeit beider Seiten. Jede Empfehlung wird auf genau diese Situation abgestimmt – von der ersten Nachricht nach einer Funkstille bis zum ersten Wiedersehen. Aber auch danach, denn es sei wichtig die Beziehung nach dem Zusammenbringen auch langfristig halten zu können. Das ist Teil der Planung und Umsetzung.

Am Anfang steht ein kurzer Online-Test, der in rund 51 Sekunden die wichtigsten Eckdaten der Situation erfasst. Darauf aufbauend folgt eine Strategie-Session, in der die individuelle Ausgangslage besprochen wird: Wie ist die Trennung verlaufen, wie ist der aktuelle Kontakt, welche Fehler sind bereits passiert? Daraus entsteht ein persönlicher Fahrplan mit klaren nächsten Schritten.

Ein zentraler Baustein ist der WhatsApp-Support in Echtzeit. Meldet sich die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner überraschend, können Betroffene einen Screenshot der Nachricht schicken und erhalten eine konkrete Empfehlung, bevor sie antworten. So sollen typische Fehler vermieden werden, die in emotionalen Momenten schnell passieren – etwa Vorwürfe, Betteln oder vorschnelle Grundsatzdiskussionen.

Genau diese Kombination macht den Unterschied: Partnerrettung verbindet eine strukturierte Analyse zu Beginn, persönliche Strategie-Sessions und eine Begleitung im Alltag, die in dem Moment erreichbar ist, in dem eine Antwort ansteht. Betroffene müssen wichtige Entscheidungen nicht mehr allein und unter Zeitdruck treffen, sondern haben bei jedem Schritt eine klare Einschätzung an ihrer Seite. Ratgeber, Videos und Foren liefern allgemeines Wissen – Partnerrettung liefert die konkrete Strategie für die eigene Beziehung.

Partnerrettung versteht sich ausdrücklich nicht als Anleitung zur Manipulation. Ziel der Begleitung ist es, Widerstände abzubauen, souverän aufzutreten und Raum dafür zu schaffen, dass echte Anziehung wieder möglich wird. Ist bereits eine neue Person im Spiel, wird in der Strategie-Session offen besprochen, welche Optionen realistisch sind und welche nicht.

Alle Angaben und Screenshots werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Das Angebot richtet sich an Menschen, die ihre Beziehung nicht vorschnell aufgeben möchten und sich eine ehrliche Einschätzung ihrer Situation wünschen.

Weitere Informationen und den Ex-zurück-Test gibt es unter partnerrettung.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PartnerRettung

Herr Antwan Weber

Stuttgarter Str. 106

70736 Fellbach

Deutschland

fon ..: +491624326761

web ..: https://partnerrettung.de

email : support@partnerrettung.de

Partnerrettung begleitet Menschen nach einer Trennung, die ihre Beziehung retten oder ihre Chancen auf einen Neuanfang realistisch einschätzen möchten. Das Angebot umfasst einen kurzen Online-Test zur Situationsanalyse, persönliche Strategie-Sessions, einen individuellen Fahrplan sowie WhatsApp-Support in Echtzeit. Im Mittelpunkt stehen ein respektvoller Umgang ohne Spielchen und Druck, Vertraulichkeit und eine ehrliche Einschätzung jeder Situation.

Pressekontakt:

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