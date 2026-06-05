Udo Golfmann präsentiert das neue Heilerseminar 2027 – Premiere im Mai 2027 in NRW oder Live-Online

Udo Golfmann hat über 25 Jahren Erfahrung als Engeltherapeut, Heiler und Seminarleiter. Nun bietet er in 2027 ein neues Heiler Programm an, in das alle seine Erfahrungen eingeflossen sind.

Bretten, 05.06.2026 – Wie du deine Berufung als Heiler endlich in die Tat umsetzen kannst

Aktuell verspüren immer mehr Menschen den Wunsch, intuitiver zu leben und ihrer eigentlichen Berufung zu folgen. Gleichzeitig fehlen ihnen oft die nötige Orientierung, die praktischen Werkzeuge und vor allem die richtigen Wege, um die eigenen Fähigkeiten zu vertiefen. Auf diese Herausforderungen bietet das neu konzipierte Heiler-Programm 2027 von Udo Golfmann eine Antwort.

Die Premiere dieses völlig neu konzipierten Heiler-Programms findet vom 7. bis 9. Mai 2027 in Detmold statt. Aufgrund der intensiven Betreuung stehen vor Ort lediglich 18 Plätze zur Verfügung, allerdings kann die Heiler Ausbildung zusätzlich auch live und online verfolgt werden.

Heiler werden: Das erwartet die Teilnehmer im Heilerseminar

Das neue Heilerseminar richtet sich an alle Menschen, die ihre spirituellen Fähigkeiten vertiefen, anderen helfen oder neue Perspektiven für ihr eigenes Leben entwickeln möchten. Dabei geht es aber nicht allein um die Frage, wie man überhaupt Heiler werden kann, sondern darum, die eigenen Potenziale zu erkennen und praktisch umzusetzen.

Udo Golfmann setzt in seiner Heiler Ausbildung auf Inhalte wie Energiearbeit, Intuitionsschulung, die spirituelle Wahrnehmung, den Umgang mit Blockaden sowie die Entwicklung eines authentischen persönlichen und beruflichen Weges. Das Seminar für alle, die Heiler werden wollen, ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Teilnehmer konzipiert.

Die Heiler-Ausbildung als umfassendes Jahresprogramm

Eine Besonderheit ist vor allem die langfristige Ausrichtung. Die Teilnehmer erhalten kein einmaliges Wochenendseminar, sondern den vollen Zugang zu einer ganzjährigen Begleitung. Damit wird sichergestellt, dass sich die Erfahrungen der Präsenz- oder Onlinetage nachhaltig in den Alltag integriert lassen. Das bedeutet, dass die Teilnehmer über Monate hinweg begleitet werden, sie erhalten Vertiefungsimpulse und können ihre Fähigkeiten Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Diese langfristige Begleitung kann gerade bei persönlichen Veränderungsprozessen effektiv zum Erfolg beitragen und ist für alle interessant, die ernsthaft Heiler werden wollen. „Viele Menschen tragen ihre Berufung schon in sich, trauen sich aber nicht, ihr zu folgen“, erklärt Udo Golfmann, der seit vielen Jahren Menschen in Seminaren und Coachings begleitet.

Seine neu konzipierte Heiler Ausbildung verknüpft eine fundierte spirituelle Entwicklung mit einer konkreten persönlichen Transformation. Ziel sei es, in allen Bereichen des Lebens mehr Klarheit, Selbstvertrauen und Handlungssicherheit zu gewinnen.

Ehemalige Teilnehmer berichten von deutlichen Veränderungen

Menschen, die in den vergangenen Jahren bereits ein Heiler-Seminar bei Golfmann absolviert haben, berichteten anschließend von einem gestärkten Selbstbewusstsein, neuen beruflichen Perspektiven und einer größeren inneren Stabilität. Andere beschreiben, dass sie nach einer langen Orientierungslosigkeit wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gefunden hätten.

Auch die Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle: Oft entstanden Kontakte und Freundschaften, die weit über die Seminarzeit hinaus Bestand haben. Etliche betonten zudem, dass sie Entscheidungen nun einfacher treffen, eigene Talente bewusster nutzen und ihren persönlichen Lebensweg mit mehr Zuversicht gestalten können.

Wer sich 2027 von Udo Golfmann inspirieren lassen und das Heilerseminar besuchen will, findet auf seiner Website weitere Informationen. https://www.udo-golfmann.de/heilerseminar/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



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