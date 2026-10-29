Zeit statt Zeug: Wie Veranstalter mit twotickets 2026 Veranstaltungen in Geschenke verwandeln

Zeit statt Zeug: Mit der twotickets Weihnachtsaktion 2026 nutzen Veranstalter neue B2B-Media-Pakete, um Veranstaltungen reichweitenstark als Geschenke zu vermarkten.

Die Vorweihnachtszeit ist für die Veranstaltungsbranche eine der umsatzstärksten Phasen des Jahres. Mit der „twotickets Weihnachtsaktion 2026“ bietet der Club für Stadtentdecker:innen (https://www.twotickets.de) neue B2B-Vermarktungsmöglichkeiten, um Veranstaltungs-Highlights als attraktive Weihnachtsgeschenke zu positionieren. Unter dem Motto „Zeit statt Zeug schenken“ unterstützt twotickets seine Partner dabei, ein erlebnishungriges Publikum zu erreichen und Ticketverkäufe zum Jahreswechsel gezielt zu steigern.

Vom 16. November bis zum 26. Dezember 2026 rückt die Plattform ausgewählte Kultur- und Entertainmentveranstaltungen als inspirierende Geschenktipps in den Fokus ihrer Community. Dafür stehen zwei reichweitenstarke Media-Pakete zur Wahl. Für die zielgenaue lokale und regionale Ansprache bieten die „X-MAS-Tipps“ eine prominente Präsenz in drei regionalen Tipp-Newslettern sowie einen detaillierten Blogbeitrag auf der Aktionsseite. Für maximale, überregionale Sichtbarkeit sorgt hingegen der „twotickets-Adventskalender“. Dieses Paket garantiert nationale Strahlkraft durch exklusive Pop-up-Platzierungen, die Einbindung in einen Highlight-Newsletter an die gesamte Mitgliederschaft sowie dedizierte Social-Media-Posts.

Da gemeinsame Erlebnisse die wertvollsten Geschenke sind, bringt die Weihnachtsaktion Veranstaltungen direkt zu den Menschen, die nach besonderen Präsenten suchen. Das maßgeschneiderte Marketing-Tool hilft Partnern dabei, ihre Reichweite zum Jahresende noch einmal signifikant auszubauen. Interessierte Veranstalter können sich ab sofort ihre limitierten Media-Pakete sichern. Buchungen und weitere Informationen sind direkt über das B2B-Dashboard twotickets pro oder das Partner-Management möglich.

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twotickets GmbH

Holger Lueck

Milastraße 2

10437 Berlin

Deutschland

fon ..: 00493085102711

web ..: https://www.twotickets.de/

email : pr@twotickets.de

twotickets ist Deutschlands Club für Stadtentdecker:innen. Seine Mitglieder erleben jeden Monat neue Veranstaltungen für das gesamte Freizeitspektrum von Kultur über Entertainment bis hin zu Sport – immer zu zweit und per Freikarte. Rund 50.000 Stadtentdecker:innen haben sich twotickets bundesweit angeschlossen, über 8.000 Veranstalter kooperieren mit twotickets.

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