Yukon Metals kündigt Wechsel des CEO an

17. Dezember 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens (das Board) Jim Coates, Executive Vice President und Direktor des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum Interims-Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt hat. Herr Coates löst Rory Quinn ab, der sich entschieden hatte, als President, Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens zurückzutreten. Das Board wird die Suche nach einem Nachfolger für die Position des Chief Executive Officer einleiten und dabei mit dem Management und einer Personalberatungsagentur zusammenarbeiten, um ein erfolgreiches Verfahren zu gewährleisten.

Pat Burke, Chair des Board of Directors, sagt dazu: Wir möchten Rory für seine Arbeit und Bemühungen danken, die Yukon Metals zu seiner aktuellen Position verholfen haben, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Das Board ist der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist, um die enormen Chancen, die sich aus der Liegenschaft und den Mitarbeitern von Yukon Metals ergeben, voranzutreiben. Jim wird für das Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen, da er mit der Liegenschaft, der Region und den Menschen im Unternehmen und in der Gemeinde bestens vertraut ist.

Das Board wird eng mit Herrn Coates und seinem Managementteam zusammenarbeiten, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens beim Übergang ins Jahr 2026 umzusetzen. Herr Coates wird als Interims-Chief Executive Officer fungieren, bis ein Nachfolger gefunden und ernannt wurde. Danach wird er zu seiner wichtigen Funktion als Executive Vice President im Managementteam zurückkehren und weiterhin im Board verbleiben.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl – dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold Corp. in der Region stand – widmet sich das Unternehmen der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Coates

Interims-CEO und Direktor

Yukon Metals Corp.

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Tel: +1 236 466 9834

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

yukonmetals.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über der Übergabe der Position an einen neuen Chief Executive Officer des Unternehmens, die Gewährleistung eines erfolgreichen Auswahlverfahrens für einen neuen Chief Executive Officer, die enormen Chancen, die sich aus der Liegenschaft und Mitarbeitern des Unternehmens ergeben, die Weiterentwicklung der Bohrziele, die laufende Exploration und das Potenzial des Yukon für neue Mineralfunde, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich des Erfolgs der Übergabe der Position an einen neuen Chief Executive Officer; die Weiterentwicklung von Bohrzielen; der Erfolg der laufenden Exploration; das ausbleibende Potenzial im Yukon, neue Mineralfunde hervorzubringen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risk Factors im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.