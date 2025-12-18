Kritische Rohstoffe für die Wettbewerbsfähigkeit der EU

Der RESourceEU-Aktionsplan, ausgestattet mit drei Milliarden Euro, soll die Abhängigkeit von strategischen Konkurrenten bei kritischen Rohstoffen verringern.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc., Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.12.2025, 18:50 Uhr Zürich/Berlin

Die EU braucht kritische Rohstoffe für viele bedeutende technologische und industrielle Anwendungen. Dazu gehören unter anderem der Rüstungsrohstoff Antimon und Kobalt für die Batterieherstellung. Der Aktionsplan der EU setzt auf Investitionen in Rohstoffprojekte, vereinfachte Genehmigungsverfahren, verschärfte Exportkontrollen für Batterierohstoffe. Eine Zusammenarbeit soll beispielsweise mit Brasilien oder Kanada erfolgen.

Die Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit sind gestiegen. Damit ist auch die strategische Bedeutung von Antimon gestiegen. Es wird in der Munition, in Speziallegierungen, Sprengstoffmittel, Flammschutzmitteln und Halbleitern verbaut. Auch in KI-gestützten Arbeitsspeichern ist Antimon mit dabei. China kontrolliert etwa 70 Prozent des Antimonmarkts. In der Entwicklung sind Flüssigmetallbatterien, die auf Antimonbasis beruhen und damit ist Antimon ein Stoff, der auch Eingang findet in die weltweite Energiewende.

Kobalt ist bekanntermaßen ein wichtiger Bestandteil der Lithium-Ionen-Batterien. Die Batterieindustrie ist auf diesen strategischen Rohstoff angewiesen. Der führende Kobaltproduzent ist die Demokratische Republik Kongo. Seit Oktober 2025 setzt das Land auf ein Exportquotensystem. Das soll unter anderem die nationale Kontrolle über Kobalt stärken, was sich auf die internationalen Lieferketten auswirkt. Da richtet sich das Marktinteresse auf Projekte, die als neue Quellen für die begehrten Rohstoffe dienen können. Lieferketten sollen damit weniger anfällig und unabhängiger vom Kongo beziehungsweise beim Antimon von China werden.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Quellen: Canada Nickel, GoldMining,

https://www.swzoll.de/de/wissen-news/dr-kongo-beendet-kobalt-exportstopp-strategische-quoten-operative-risiken-und-globale-marktfolgen;

https://aktienfinancial.de/unternehmen/china-dreht-den-hahn-zu-preise-fuer-antimon-und-wolfram-explodieren-im-zuge-des-ki-und-quantencomputing-booms/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.