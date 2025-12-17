Voraussagen für 2026 zum Thema Gold

Zu den mehr ungewöhnlichen Voraussagen gehören die „Outrageous Predictions“ der Saxo Bank.

Die Saxo Bank hat für 2026 zum siebten Mal acht Szenarien in der Glaskugel gesehen, die wohl eher unwahrscheinlich, aber potenziell möglich und immer spannend sind. Unter anderem ist China im Visier. 2026 könnte China höhere Goldreserven offenlegen als bisher bekannt. Und dann könnte es passieren, dass China den Yuan mit Gold deckt. Damit würde ein physisch einlösbares Instrument entstehen, welches gegenüber dem US-Dollar stark aufwertet. Laut der Saxo-Bank würde ein weltweites duales Währungssystem entstehen, das zwar nicht das Ende des US-Dollars einläuten würde, aber eine beachtenswerte Alternative wäre die Folge. Rohstoffunternehmen könnten ohne US-Dollar handeln. Den Goldpreis würde dies sicher antreiben.

Jedenfalls zeigen sich große Banken und viele Analysten optimistisch bezüglich der Gold- und auch Silberpreise für 2026. Goldman Sachs prognostiziert einen Preis von 4.900 US-Dollar je Feinunze. JPMorgan sieht sogar einen Preis über 5.000 US-Dollar. Die Deutsche Bank setzt auf 4.950 US-Dollar. Über die preistreibenden Gründe besteht auch weitgehend Einigkeit. Niedrige Realzinsen, die Geldpolitik der US-Notenbank, geopolitische Risiken, ein schwächerer US-Dollar und Sorgen über hohe Staatsverschuldungen und weitere mögliche Staatskrisen stärken den Goldpreis.

Dazu kommen die Goldkäufe der Zentralbanken, wobei besonders die Schwellenländer eifrig sein werden. Und physisch hinterlegte Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse. Die Fundamentaldaten sehen also sehr gut aus, das Ende der Fahnenstange beim Gold- und Silberpreis sollte also noch nicht erreicht sein.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – gehört zu den größten Erschließungsunternehmen von Reingoldminen. Revival Gold entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt, die Bohrungen laufen und zeigen sehr gute Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet auch die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent) Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

