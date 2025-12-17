Powermax Minerals schließt Feldprogramm 2025 auf dem REE-Konzessionsgebiet Atikokan im Nordwesten Ontarios erfolgreich ab

Toronto, Ontario – 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (das Unternehmen oder Powermax) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Feldexplorationsprogramms 2025 auf dem Seltenerdmetall-(REE)-Konzessionsgebiet Atikokan im Bezirk Atikokan-Ignace-White Otter Lake im Nordwesten von Ontario bekannt zu geben.

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Atikokan

Übersicht über das Feldprogramm 2025

Das kürzlich abgeschlossene Explorationsprogramm umfasste geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten, radiometrische Untersuchungen und systematische geochemische Probenahmen in mehreren vorrangigen Zielgebieten des Konzessionsgebiets. Insgesamt wurden 426 Proben, einschließlich Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QA/QC), entnommen, darunter:

– 251 Bodenproben

– 10 Sedimentproben

– 165 Gesteinsproben

Ergebnisse der geologischen Kartierung

Die geologische Kartierung skizzierte drei lithologische Hauptbereiche:

Block A: vorwiegend Granodiorit bis Granit

Block B: hauptsächlich gneisartiger Tonalit, mit Granodiorit bis Granit im nördlichen Teil

Block C: vorwiegend gneisartiger Tonalit, mit Granodiorit und Granit in Richtung Nordnordost

Granitische und pegmatitartige Gesteine gelten allgemein als vielversprechende Wirtsgesteine für eine Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierung, da sie häufig die späten Stadien magmatischer Systeme repräsentieren, in denen eine Anreicherung mit inkompatiblen Elementen wie REE erfolgt www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169136818300283

. In vielen bekannten REE-Gebieten weltweit steht eine wirtschaftlich bedeutende REE-Mineralisierung mit Graniten, Granodioriten, Pegmatiten und zugehörigen alterierten Zonen in räumlichem Zusammenhang, insbesondere dort, wo diese Gesteine durch strukturelle Verformungen oder Flüssigkeitsaktivität beeinflusst sind www.facetsjournal.com/doi/10.1139/facets-2025-0148

. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch im Konzessionsgebiet Atikokan der Fall sein wird.

Im Gegensatz zu granitischen und pegmatitartigen Gesteinen repräsentiert gneisartiger Tonalit in der Regel frühere, stärker abgereicherte Intrusionsphasen und gilt allgemein als weniger stark angereichert mit Seltenerdmetallen, es sei denn, er wurde durch spätere pegmatitische Intrusionen oder hydrothermale Alteration überprägt. Dementsprechend wird die Identifizierung granitischer und pegmatitartiger Einheiten in Atikokan als günstig für die REE-Exploration angesehen und liefert einen wichtigen geologischen Zusammenhang für die Priorisierung von Probenahmen und Folgearbeiten www.gov.nl.ca/em/files/mines-geoscience-publications-currentresearch-2012-kerr-rafuse-2012.pdf

.

Interpretation der radiometrischen Felduntersuchung

Es wurden radiometrische Untersuchungen durchgeführt, um die Identifizierung von Gesteinen und Strukturen zu unterstützen, die möglicherweise mit REE angereichert sind. Radiometrische Messungen werden in Zählimpulsen pro Sekunde (counts per second/cps) angegeben, die die Intensität der natürlichen Gammastrahlung von Elementen wie Kalium (K), Thorium (Th) und Uran (U) darstellen. Diese Elemente kommen häufig zusammen mit REE in Granit- und Pegmatitsystemen vor, sodass cps-Werte einen nützlichen Explorationsvektor für eine REE-Mineralisierung darstellen gis.geosurv.gov.nl.ca/geofilePDFS/Batch2015/LAB_1635_Part1.pdf

.

– Die radiometrischen Hintergrundwerte in gneisartigem Tonalit lagen typischerweise zwischen etwa 60 und 80 cps, was als niedrig angesehen wird.

– Wo rosa Pegmatitbänder und -schmitzen innerhalb des Tonalits vorhanden waren, stiegen die radiometrischen Werte lokal auf etwa 250 bis 400 cps an, was auf eine Anreicherung radioaktiver Elemente hindeutet, die mit REE-haltigen Mineralen in Verbindung gebracht werden können.

– Granit- und Granodioriteinheiten lieferten durchweg höhere radiometrische Werte zwischen etwa 100 und 2.700 cps, wobei die höchsten Werte in pegmatitischen Zonen gemessen wurden.

– Im Hinblick auf die Exploration werden cps-Werte über 200-300 cps in regionalen Granitoid-Terranen im Allgemeinen als anomal angesehen, während Werte über 500 cps als signifikant gelten und detaillierte geologische und geochemische Folgearbeiten rechtfertigen www.theijes.com/papers/vol9-issue6/Series-1/F0906013441.pdf

. Die erhöhten cps-Werte, die bei Atikokan insbesondere in Granit- und Pegmatit-Einheiten gemessen wurden, gelten daher als vielversprechende Indikatoren für Pegmatitzonen mit potenzieller REE-Mineralisierung.

Integration luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen

Zusätzlich zu dem kürzlich abgeschlossenen bodengestützten Feldprogramm hat Powermax auch eine helikoptergestützte hochauflösende magnetische und radiometrische Untersuchung über dem REE-Konzessionsgebiet Atikokan durchgeführt. Das Unternehmen wartet derzeit auf den endgültigen Auswertungsbericht des Vermessungsunternehmens, in dem die magnetischen Daten und Daten der Gammastrahlenspektrometrie mit den geologischen Kartierungen, radiometrischen Messungen und geochemischen Probenahmeergebnissen aus dem Feldprogramm 2025 zusammengeführt werden. Nach Erhalt werden die ausgewerteten geophysikalischen Ergebnisse dazu verwendet, die strukturellen und lithologischen Kontrollen der Mineralisierung zu verfeinern, Anomalien zu priorisieren und die Zielerstellung für die Folgeexplorationen zu leiten.

Auswirkungen auf die Exploration

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Zusammentreffen von günstigen Wirtsgesteinen (Granit, Granodiorit und Pegmatit), erhöhten radiometrischen Signalen und struktureller Komplexität die Interpretation stützt, dass das Konzessionsgebiet Atikokan die geologischen Merkmale aufweist, die üblicherweise mit Systemen mit REE-Potenzial in Verbindung gebracht werden. Diese Ergebnisse bilden die technische Grundlage für die laufende Bewertung der Analysedaten und für die Planung zukünftiger Explorationsprogramme.

Probenahme und Analyseverfahren

Das Probenahmeprogramm konzentrierte sich auf günstige Lithologien, darunter Granit- und Pegmatiteinheiten, sowie strukturelle Korridore und Zonen mit erhöhten radiometrischen Werten. Boden- und Sedimentproben wurden nach einem Raster- und Einzugsgebietsmuster in Bereichen mit begrenzten Ausbissen entnommen, während sich die Gesteinsprobenahmen auf freiliegende Pegmatite, Granite und lokal alterierte Wirtsgesteine konzentrierten.

Alle Proben wurden unter Einhaltung der Kontrollkettenprotokolle zu AGAT Laboratories Ltd. in Calgary, Alberta, einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, transportiert, wo sie aufbereitet und einer geochemischen Multielementanalyse unterzogen wurden. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Stellungnahme des Managements

Paul Gorman, Chief Executive Officer von Powermax Minerals, kommentierte:

Der Abschluss dieses Feldprogramms stellt einen wichtigen Meilenstein für Powermax bei Atikokan dar. Der Umfang und die Systematik der Arbeiten haben zu einem robusten technischen Datensatz geführt, der eine umfassende Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets hinsichtlich Seltenerdmetalle und kritischer Metalle ermöglichen wird.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen seines Aktienoptionsplans 200.000 Aktienoptionen und 300.000 Restricted Share Units gewährt hat.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Während der gesamten Probenahmekampagne wurde ein umfassendes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm durchgeführt, das auch die Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien, Leerproben und Feldduplikaten umfasste.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Darüber hinaus verfügt Powermax über eine Option auf den Erwerb des 5.178 Hektar großen REE-Projekts Pinard in Nord-Ontario. Powermax besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

