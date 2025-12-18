Silber für die Energiewende und die digitale Transformation

Das Silver Institute bezeichnet Silber als das „Metall der nächsten Generation“. Angebot und Nachfrage sollten für hohe Silberpreise sorgen.

In den kommenden Jahren werden die herausragenden Eigenschaften des Edelmetalls eine starke Nachfrage nach sich ziehen. Silber besitzt die höchste Leitfähigkeit aller Metalle. Dadurch verbessert Silber die Energieumwandlung in Solarzellen, ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung in Rechenzentren und ist ein Garant für schnelles Laden. Viele Branchen verarbeiten daher Silber, um von den besonderen Eigenschaften zu profitieren. Die KI-Branche etwa ist auf Hochleistungshalbleiter angewiesen. Diese besitzen Silber in ihren Gehäusen und Verbindungen. Dass die KI eine stark wachsende Branche ist, ist bekannt.

In 2024 erreichte dann auch die Silbernachfrage aus der Industrie einen Rekordwert. Der Elektronik- und Elektrosektor wird auch, getrieben durch KI, mehr silberhaltige Bestandteile in Endverbraucherbranchen brauchen, zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik. Es sind drei Hauptbereiche, die den Silberverbrauch befeuern: der Photovoltaikbereich, die Automobilindustrie und die künstliche Intelligenz. Bezüglich der Solarkapazität erwartet die Internationale Energieagentur, dass 80 Prozent des globalen Wachstums der erneuerbaren Energien zwischen heute und 2030 auf dessen Konto gehen werden.

In der Automobilbranche ist der Silberbedarf seit Jahren steigend, da mehr elektronische Steuergeräte verbaut werden. In einem Pkw befinden sind mindestens 150 bis 250 elektrische Kontakte. Und der Trend zur Fahrzeugelektrifizierung geht weiter. Vollhybride und vollelektrische Fahrzeuge brauchen nun mal mehr Silber als Verbrenner. Nach dem fantastischen Silberjahr 2025 sollten der Silberpreis und Silberunternehmen auch in 2026 gut dastehen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile, Peru und in den USA. Das dritte Quartal 2025 glänzt mit einer um 88 Prozent höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber, zudem Zink und Blei. Seit kurzem produziert das Unternehmen auch Gold.

