Windfall Geotek setzt sein KI-System bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupferzielen im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources in British Columbia ein

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Brossard, Québec / 22. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein Pionier im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein proprietäres KI-System auf Basis maschinellen Lernens einsetzen wird, um die Firma Hi-View Resources bei der Auffindung von Gold-, Silber- und Kupfer-Explorationszielen in deren Projekt Toodoggone zu unterstützen. Das Projekt befindet sich in der äußerst aussichtsreichen Region Golden Horseshoe im bekannten Gold- und Kupferbergbaurevier Toodoggone in British Columbia.

Hi-View Resources Inc. notiert an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol GXLD. Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich auf 60.000 $.

Die Geologie des Projekts Toodoggone ist durch eine Inselbogen-Formation gekennzeichnet. Diese setzt sich zusammen aus mafisch-intermediären Bogenvulkaniten (Augit-porphyrischer Basalt bis hin zu Andesitströmen, Autobrekzien, Brekzien und Tuffstein) sowie vulkanoklastischem Konglomerat und Sandstein mit Argillit-, Schluffstein- und Grauwacke-Einlagerungen und stellenweise Plattformkarbonat in Form von dickschichtigem Kalkstein bis hin zu Dolomitlinsen innerhalb des Abschnitts aus der Obertrias. Das ganze Gebiet weist ein Porphyr-Skarn-Epithermal-Kontinuum auf. Zentrale Porphyrkörper mit Cu-Au (±Mo), die mit Black Lake-Intrusionen in Verbindung stehen, haben typischerweise magnetithaltige Kaliumkerne mit Stockwerk aus Kupferkies (Website von Hi-View Resources).

Windfall Geotek wird sein KI-System über einem modellierten Bereich einsetzen, aus dem bereits umfangreiche historische Daten vorliegen, die von Hi-View Resources bereitgestellt wurden:

– Es wird ein KI-Modell (240,52 km2) erstellt, bei dem zusammengeführte magnetische Daten mit einer Auflösung von 20 m (602.029 Datenpunkte) mit den Gold-, Silber- und Kupfergehalten von Proben aus 46 Bohrlöchern und 2.131 Gesteinsproben von der Oberfläche abgeglichen werden (Abbildungen 1 & 2).

– Die Topografie wird anhand von SRTM-Daten mit einer Auflösung von 30 m aus der Earth Explorer-Datenbank des US Geological Survey (USGS) erfasst.

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, erläutert: Das Projekt Toodoggone verfügt über alle Zutaten, die unser Tool für einen erfolgreichen Einsatz benötigt. Es ist von bekannten Lagerstätten umgeben, kann mit einer Fülle an Daten aufwarten und die Firmenführung hat uns zugesichert, die von unserem KI-System generierten Ziele auch genauer zu untersuchen.

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Abbildung 1

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Abbildung 2

Nick Horsley, President und Chief Executive Officer, und Nader Mostaghimi, VP Exploration von Hi-View Resources, äußern sich dazu wie folgt: Mit dem Tool von Windfall Geotek können wir eine außergewöhnliche Menge an historischen Daten nutzen, die noch nie zuvor zusammengeführt oder durch die Linse der modernen KI betrachtet wurden. Wir freuen uns schon darauf, im Mai die finalen Wärmekarten zu bekommen, um unser großes Feldprogramm im Sommer 2026 durchführen zu können.

Durch die Nutzung geophysikalischer Daten, topografischer Informationen, geologischer Erkenntnisse und modernster Hochleistungsrechner deckt das KI-System von Windfall verborgene Muster auf, die vielversprechende Mineralzonen von weniger aussichtsreichen Gebieten unterscheiden, und ermöglicht so intelligentere, schnellere und sicherere Explorationsentscheidungen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist von Windfall Geotek, geprüft und genehmigt. Er ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen korrekt sind und fungiert als qualifizierte Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft.

Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Die KI-gesteuerte Explorationsplattform von Windfall Geotek, die sich über 41 Entdeckungen bei Kunden stützt, definiert die Zielgenerierung neu. Mithilfe der Dual-Signature-Modellierung bewerten und priorisieren wir Zonen anhand der höchsten Ähnlichkeitswerte aus unabhängigen Vorhersagemodellen. Dank mehr als zwei Jahrzehnten an F&E-Investitionen und einer vollständig cloudbasierten Infrastruktur sind wir nun in der Lage, Prozesse, die traditionell Monate dauern, auf nur wenige Tage zu verkürzen. Dieser integrierte Ansatz, der KI, Geophysik und das geologische Fachwissen erfahrener Geologen kombiniert, versetzt Hi-View Resources in die Lage, seinen Explorations-Footprint um bis zu 99 % zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die aussichtsreichsten Ziele zu konzentrieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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