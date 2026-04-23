Karbon-X rückt SkyXero am Tag der Erde in den Mittelpunkt und bringt Echtzeit-Klimamaßnahmen in den Reisealltag

Das Unternehmen hebt die Nutzung durch das Führungsteam hervor und führt eine Matching-Initiative zur Unterstützung verifizierter Klimaprojekte ein.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 22. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, möchte heute anlässlich des Tages der Erde auf SkyXero aufmerksam machen, seine mobile Anwendung, die Einzelpersonen dabei helfen soll, die mit ihren Flugreisen verbundenen Emissionen zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83886/Karbon-X_de_PRcom_2204.001.jpeg

Da der weltweite Reiseverkehr weiter zunimmt, bleiben Flugemissionen einer der am wenigsten sichtbaren und am wenigsten verstandenen Bestandteile der individuellen Umweltbelastung. SkyXero schließt diese Lücke, indem es Nutzern ermöglicht, die mit jedem kommerziellen Flug verbundenen Emissionen zu berechnen und verifizierte Klimaprojekte wie Wiederaufforstung, erneuerbare Energien und Initiativen zur CO2-Reduzierung zu unterstützen.

Um sein Engagement für praktische Klimaverantwortung zu unterstreichen, hat Karbon-X SkyXero intern im gesamten Führungsteam eingesetzt.

Der Vorstandsvorsitzende Chad Clovis hat SkyXero während seiner gesamten Reisetätigkeit in diesem Jahr genutzt, um Emissionen in Höhe von insgesamt 13.187 kg CO2e zu messen, und hat über die Plattform verifizierte Klimaprojekte unterstützt, wobei die Beiträge im Rahmen seiner laufenden Reisetätigkeit an Projekte flossen, die nach anerkannten Standards wie Verra und Gold Standard zertifiziert sind.

Dies spiegelt einen Wandel hin zur Einbeziehung von Klimabelangen in alltägliche Reiseentscheidungen wider, anstatt Maßnahmen auf periodische Berichterstattung oder langfristige Ziele zu beschränken.

Die SkyXero-Initiative spiegelt auch den umfassenderen ESG-Ansatz von Karbon-X wider, der die Erfassung von Umweltauswirkungen, die individuelle Beteiligung an der Klimaverantwortung und eine transparente Berichterstattung sowohl in seine Plattform als auch in seine Führungspraktiken integriert. Durch die Einbettung dieser Elemente in das alltägliche Reiseverhalten richtet das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiterhin an den sich wandelnden Erwartungen an messbare und transparente Klimaschutzmaßnahmen aus.

Im Rahmen seiner Initiative für den Tag der Erde verdoppelt Karbon-X die über SkyXero geleisteten Nutzerbeiträge bis zu einer Gesamtsumme von 250.000 USD und bekräftigt damit sein Engagement für die Skalierung messbarer, transparenter Klimawirkungen. Es wird nicht erwartet, dass diese Initiative wesentliche Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird.

Der Tag der Erde stand traditionell im Zeichen der Sensibilisierung, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. Was wir jetzt beobachten, ist eine Verlagerung hin zur Beteiligung. SkyXero wurde entwickelt, um diese Beteiligung zugänglich zu machen, indem es Einzelpersonen die Möglichkeit gibt, ihre Auswirkungen zu verstehen und auf eine Weise zu reagieren, die zu ihren bestehenden Reisegewohnheiten passt.

Mit SkyXero können Nutzer:

– die Emissionen für jeden kommerziellen Flug weltweit berechnen

– Maßnahmen über eine optimierte mobile Anwendung ergreifen

– geprüfte Klimaprojekte unterstützen

– die Auswirkungen im Laufe der Zeit verfolgen

Die App zielt darauf ab, alltägliche Reiseentscheidungen mit verifizierten Klimaprojekten zu verknüpfen, damit Einzelpersonen ihre Auswirkungen leichter verstehen und angehen können. SkyXero ist ab sofort weltweit verfügbar.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen über Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte hinweg anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karbon-X Corp

Zarko Mandic

SUITE 1000, 910 7TH AVE SW

T2P 3N8 Calgary, AB

USA

email : zm@karbon-x.com

Pressekontakt:

Karbon-X Corp

Zarko Mandic

SUITE 1000, 910 7TH AVE SW

T2P 3N8 Calgary, AB

email : zm@karbon-x.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.