Windfall Geotek stärkt seine Erfolgsbilanz bei KI-basierten Entdeckungen und erzielt strategische Projektabschlüsse im ersten Quartal 2026

BROSSARD, QUEBEC – 2. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc., seit dem Jahr 2005 ein internationaler Vorreiter auf dem Gebiet der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in der Rohstoffexploration, freut sich, im Folgenden über die wichtigsten betriebsinternen Meilensteine, Projektabschlüsse und von Kunden validierten Ergebnisse seit dem 1. Januar 2026 zu berichten.

Wichtigste Highlights 2026

– Abschluss der internen Arbeiten am Porphyr-Gold-Projekt Gruyere in Westaustralien

Die KI-gestützte Zielfindung unter ausschließlicher Verwendung öffentlich zugänglicher geowissenschaftlicher Daten konnte vollständig abgeschlossen werden.

– Entdeckung größerer Nickel- und Kupferziele im Cape Smith Belt anhand von KI

Im Rahmen eines betriebsinternen KI-Projekts wurden Ziele hoher Priorität in vielen Bereichen und auch in der Nähe der von Glencore betriebenen Mine Raglan abgegrenzt.

– Einreichung sämtlicher Unterlagen für das Projekt Borealis

Windfall konnte alle erforderlichen Unterlagen für das Defence Innovation Secure Hubs-(DISH)-Projekt Borealis zusammenstellen und beim Konsortium einreichen.

– Übernahme von 89 Claims bei Strange Lake

Das Unternehmen konnte die digitale Signatur von REE aus öffentlichen Daten herausfiltern und sich anschließend die entsprechenden Konzessionen sichern.

– Abschluss des Projekts Gold Hunter (Neufundland)

Nach Abschluss der KI-Analyse liegen nun hochwertige Ergebnisse zur Auffindung von Goldzielen vor.

– Abschluss des betriebsinternen Projekts Amos-Barraute

www.windfallgeotek.com/wp-content/uploads/2025/12/Amos_Barraute_Internal_Project_Work_Summary.pdf

Vollständiger Abschluss der KI-gestützten Zielfindung unter ausschließlicher Verwendung öffentlich zugänglicher geowissenschaftlicher Daten.

– TomaGold bestätigt große Zinkentdeckung bei Berrigan Deep

Es wurden bemerkenswerte neue Mineralisierungszonen direkt in Bereichen von Windfalls KI-gestützter Zielfindung bestätigt.

– Magna Terra bestätigt KI-generierte Kupferziele

Die Ergebnisse der Feldarbeiten korrelieren mit den Kupferzielen hoher Priorität, die von Windfall im Jahr 2025 mit Hilfe seines KI-Modells ermittelt wurden.

– Dienstleistungsvereinbarung mit Coniagas Resources unterzeichnet

Windfall hat im Rahmen einer neuen Dienstleistungsvereinbarung sämtliche Daten erhalten und mit der KI-gestützten Aufarbeitung begonnen.

– Einleitung des betriebsinternen REE-Projekts Kwyjibo

www.windfallgeotek.com/wp-content/uploads/2026/02/Crater_Lake_Sc_REE_Internal_Project_Work_Summary.pdf

Eine neue interne Zielfindungsinitiative zu Seltenen Erden unter Nutzung öffentlich zugänglicher Daten wurde gestartet.

– Erfolgsbilanz von 41 vor Ort bestätigten Entdeckungen

Windfall kann mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von mehr als 41 Entdeckungen im KI-gestützten Bergbau punkten.

Über Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

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Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

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