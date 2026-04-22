Windfall Geotek liefert finale, durch KI ermittelte Zielzonen im Projekt Great Northern und verhilft Gold Hunter Resources zu seinem ersten Explorations- und Bohrprogramm

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Brossard, Québec / IRW-Press / 21. April 2026 – Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der KI-gestützten Mineralexploration, hat im Projekt Great Northern im Nordwesten der kanadischen Provinz Neufundland ein Zielauffindungsprogramm mit Unterstützung des maschinellen Lernens in Distriktgröße absolviert und 40 Goldziele generiert; darunter befinden sich auch fünf Zonen hoher Priorität, die von beiden Modellen bestätigt wurden.

Windfall Geotek hält an Gold Hunter Resources eine strategische Beteiligung, die sich aus 500.000 Stammaktien und 500.000 Warrants zusammensetzt, und untermauert damit seine Ausrichtung auf das Wachstum und die Explorationserfolge des Unternehmens.

Gold Hunter hat die Firma Windfall Geotek beauftragt, mit deren proprietärem KI-System das umfangreiche Datenmaterial, das zum Projekt Great Northern erhoben wurde, zu durchforsten. Es umfasst 398 Bohrlöcher mit 23.493 Goldanalysewerten, 7.850 Oberflächen-Gesteinsproben sowie geophysikalische Daten, unter anderem aus der allerersten VTEM Plus-Messung in Distriktgröße bzw. horizontalen Magnetfeldmessung mittels Gradiometer, die im Oktober 2025 absolviert wurde. Das KI-System ermittelt Bereiche, in denen geologische Merkmale mit bereits bestätigten Mineralvorkommen zusammenfallen und dem Expertenteam des Unternehmens damit eine zusätzliche Unterstützungskomponente bieten. Nachfolgend die wichtigsten Parameter und Ergebnisse:

– Es wurden zwei Modelle angewendet: Modell Nr. 1 umfasste 864,30 km² und Modell Nr. 2 umfasste 286,37 km²

– Trainingsdatensatz Modell Nr. 1: 20.709 Goldproben, 2.231 davon erfüllten das Kriterium eines Au-Schwellenwerts 0,5 ppm

– Trainingsdatensatz Modell Nr. 2: 29.861 Goldproben, 5.072 davon erfüllten das Kriterium eines Au-Schwellenwerts 0,5 ppm

– Es wurden insgesamt 40 Goldexplorationsziele generiert:

o 9 Ziele aus Modell Nr. 1 bei einer Ähnlichkeitsschwelle von 90 %

o 31 Ziele aus Modell Nr. 2 bei einer Ähnlichkeitsschwelle von 70 %

o Höhere Ähnlichkeitsschwellen deuten auf eine stärkere Übereinstimmung mit bekannten Mineralisierungssignaturen hin

– Von beiden Modellen wurden 5 Bereiche hoher Priorität ermittelt, bei denen es sich um Zonen mit erhöhten Werten handelt, die genauer zu untersuchen sind

Zu sehen sind zwei Karten mit den erhobenen Daten (Abbildung 1) und den von Gold Hunter zur Verfügung gestellten Zielen (Abbildung 2); es wurden zwei auf Gold bezogene KI-Modelle angewendet

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Abbildung 1

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Abbildung 2

Die Leser werden ersucht, nähere Einzelheiten in der Pressemitteilung von Gold Hunter von heute Morgen nachzulesen.

Durch die Nutzung geophysikalischer Daten, topografischer Informationen, geologischer Erkenntnisse und modernster Hochleistungsrechner deckt das KI-System von Windfall verborgene Muster auf, die vielversprechende Mineralzonen von weniger aussichtsreichen Gebieten unterscheiden, und ermöglicht so intelligentere, schnellere und sicherere Explorationsentscheidungen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist von Windfall Geotek, geprüft und genehmigt. Er ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen korrekt sind und fungiert als qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen, KI-Spezialisten und Mathematikern weitet Windfall seine KI-Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus. Im Rahmen seines neuen Geschäftsplans validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis.

Windfall liefert greifbare Ergebnisse, praktische Auswirkungen und ein starkes Wachstumspotenzial – innovativ, bewährt und skalierbar.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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