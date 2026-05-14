Windfall Geotek legt finale, durch KI gestützte Gold-, Kupfer- und Silberziele im Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia vor

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Brossard, Québec / 14. Mai 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein KI-System auf Basis von Machine Learning eingesetzt hat, um Gold-, Kupfer- und Silberexplorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources im Norden von Zentral-British Columbia zu ermitteln.

Das Projekt Toodoggone befindet sich in der äußerst aussichtsreichen Region Golden Horseshoe im bekannten Gold- und Kupferbergbaurevier Toodoggone in British Columbia. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 27.000 Hektar und liegt in der Nähe wichtiger Entdeckungen wie Aurora sowie fortgeschrittener Entwicklungsprojekte wie Kemess, Ranch, Lawyers, Mets, Baker und Shasta.

Im April 2026 wurden Hunderte von Variablen aus magnetischen und topografischen Daten sowie Gold-, Kupfer- und Silberanalysedaten für das Projekt Toodoggone von Hi-View Resources einer KI-Bewertung durch das KI-System von Windfall Geotek unterzogen.

Windfall Geotek ermittelte auf Basis einer Ähnlichkeitswahrscheinlichkeit von 80-85 % hinsichtlich des Auffindens desselben mineralisierten Gesteins insgesamt vierzehn (14) Goldziele, fünf (5) Kupferziele und einunddreißig (31) Silberziele auf dem Projekt Toodoggone von Hi-View Resources. Zugleich werden vier (4) Bereiche auf den Konzessionsgebieten Black Pearl, Lawyers East und Saunders von den KI-Modellen für Gold, Kupfer und Silber als besonders aussichtsreich identifiziert.

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, sagt dazu:

Eine große Herausforderung in der Mineralexploration ist die Deckschicht, denn sie verbirgt die Oberflächengeologie. Die KI-gestützte Plattform von Windfall begegnet diesem Problem durch die Identifizierung oberflächennaher Ziele (0 bis 300 Meter) unterhalb von Sumpfgebieten und Bodenbedeckungen, wo Ausbisse nicht sichtbar sind. Machine Learning schafft nichts Neues; die Technologie erkennt und reproduziert geologische Muster auf Grundlage bestehender Daten. Durch die Extrahierung der digitalen Signatur einer bekannten Lagerstätte und die Anwendung auf historische Datensätze identifiziert unser System Gebiete mit Potenzial für eine ähnliche Mineralisierung. Mit diesem Ansatz kann der Explorationsaufwand um bis zu 98 bis 99 % reduziert werden, was eine schnellere und gezieltere Exploration ermöglicht.

Nader Mostaghimi, Vice President Exploration, und Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View Resources, merken an: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der KI-gestützten Zielermittlung; in einigen Fällen haben sie unseren wissensbasierten Ansatz bestätigt und stärken unser Vertrauen in die bisherigen Arbeiten und auch die weitere Vorgehensweise. Mit den Arbeiten konnten neue Ziele ermittelt werden und wir sind gespannt, diese weiter zu erkunden. Wir freuen uns darauf, einige der wichtigsten Ziele zu bestätigen, und wir sind fest davon überzeugt, dass diese Arbeiten einen Mehrwert für unser Projekt geschaffen haben.

Durch die Nutzung geophysikalischer Daten, topografischer Informationen, geologischer Erkenntnisse und modernster Hochleistungsrechner deckt das KI-System von Windfall verborgene Muster auf, die vielversprechende Mineralzonen von weniger aussichtsreichen Gebieten unterscheiden, und ermöglicht so intelligentere, schnellere und sicherere Explorationsentscheidungen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist von Windfall Geotek, geprüft und genehmigt. Er ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen korrekt sind und fungiert als qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen, KI-Spezialisten und Mathematikern weitet Windfall seine KI-Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus. Im Rahmen seines neuen Geschäftsplans wird Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele validieren, um damit dem Markt die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit seines KI-Systems zu demonstrieren.

Windfall liefert greifbare Ergebnisse, praktische Auswirkungen und ein starkes Wachstumspotenzial – innovativ, bewährt und skalierbar.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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