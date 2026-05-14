Premier American Uranium beginnt mit einem 100.000-Fuß-Explorationsbohrprogramm im Rahmen des Kaycee-ISR-Uranprojekts in Wyoming

Toronto, ON, 14. Mai 2026 – Premier American Uranium Inc. (PUR oder Premier American Uranium oder das Unternehmen) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) (- www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-two-uranium-projects-in-the-us-towards-development/ -) freut sich, den Start seines Explorationsbohrprogramms 2026 im vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt (Kaycee oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming befindet.

Das Explorationsprogramm 2026 soll an die positiven Bohrergebnisse aus dem Jahr 2025 anknüpfen (siehe Pressemitteilung vom 20. Januar 2026) und hat vor allem zum Ziel, Lücken zwischen Bereichen bekannter Uranmineralisierung zu schließen und unterirdische Muttergesteinskanäle in den wichtigsten Zielgebieten des Projekts weiter abzugrenzen.

Highlights

· Die geplanten Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 100.000 Fuß begannen am 5. Mai 2026 und konzentrierten sich auf die folgenden Zielgebiete mit hoher Priorität (siehe Abbildung 1):

o ~33.000 ft Step-out-Bohrungen sind im Zielgebiet Outpost geplant

o ~51.000 ft Bohrungen sind im Zielgebiet Rustler geplant

o ~16.000 ft Step-out-Bohrungen sind in der Nähe historischer Kohleflözmethan-Bohrlöcher (CBM) geplant

· Derzeit laufen professionelle Vermessungsarbeiten für etwa 500 Explorationsbohrlochmündungen und 100 historische CBM-Bohrlochmündungen zur Unterstützung der erwarteten zukünftigen Mineralressourcenschätzung

· Durch die jüngste Absteckung von Claims hat sich die Landfläche von PUR in Kaycee auf insgesamt ca. 29.841 Acres an Bundes-, Staats- und privaten Oberflächenflächen erhöht

Im Zusammenhang mit dem Bohrprogramm hat das Unternehmen den professionellen Vermessungsauftragnehmer William H. Smith beauftragt, eine projektweite Vermessung der Bohrlochmündungen und Höhen zu erstellen. Die Vermessungsarbeiten sollen künftige Initiativen zur Mineralressourcenschätzung und die laufende technische Bewertung des Projekts unterstützen.

Colin Healey, CEO und Direktor von PUR, kommentierte: Der Start unseres Bohrprogramms 2026 markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung des Kaycee-Projekts. Aufbauend auf dem Erfolg unserer Explorationsbemühungen im Jahr 2025 zielt das diesjährige Programm darauf ab, bekannte Mineralisierungsbereiche zu erweitern und besser abzugrenzen, während das breitere Potenzial des Projekts weiter evaluiert wird. Mit geplanten Bohrungen von etwa 100.000 Fuß und einer erweiterten Landfläche sind wir der Ansicht, dass Kaycee weiterhin ein erhebliches Explorationspotenzial in einem der vielversprechendsten Uranbecken der Vereinigten Staaten aufweist.

Der Großteil des Bohrprogramms 2026 wird sich auf das Zielgebiet Outpost und das Zielgebiet Rustler konzentrieren, wo frühere Bohrungen vielversprechende Uranmineralisierungen in Verbindung mit einer günstigen Roll-Front-Wirtsgeologie identifiziert haben. Zusätzliche Bohrungen in der Nähe historischer CBM-Bohrlöcher sollen neu interpretierte Zielgebiete erproben und das Verständnis des Unternehmens für mineralisierte Trends im gesamten Projektgebiet erweitern.

Das Projekt umfasst nun rund 29.841 Acres an Oberflächenrechten auf Bundes-, Staats- und Privatgrundstücken, nachdem kürzlich Claim-Abgrenzungen vorgenommen wurden, um die strategische Präsenz des Unternehmens im Powder River Basin zu konsolidieren und auszubauen.

Abbildung 1. Lage des Kaycee-Projekts, Wyoming

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Abbildung 2. Im Jahr 2026 bebohrte Hauptziele des Kaycee-Projekts

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Abbildung 3. Bohrungen im Kaycee-Projekt

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Kaycee-Projekt

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin in Wyoming umfasst Mineralrechte auf einer Fläche von über 46 Quadratmeilen entlang eines 36 Meilen langen mineralisierten Trends, der mehr als 110 Meilen identifizierter Rollfronten beherbergt (Abbildung 3). Es wird angenommen, dass das Projekt das einzige im PRB ist, bei dem alle drei bekannten, historisch produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Projekt stellt die größte Grassroots-ISR-Exploration in den Vereinigten Staaten dar, wobei seit 2023 Bohrungen von mehr als 400.000 Fuß durchgeführt wurden.

Kaycee bildet den Kern eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und treibt zusammen mit dem Cyclone-Projekt von PUR im Great Divide Basin eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voran. Durch zusätzliche Absteckungen wurde die Präsenz des Unternehmens in beiden großen, für den ISR-Abbau geeigneten Urangebieten des Bundesstaates weiter ausgebaut.

Abbildung 4. Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit Hervorhebung des Kaycee-Projekts im Powder River Basin und des Cyclone-Projekts im Great Divide Basin. Bei beiden Projekten laufen derzeit aktive Explorationsarbeiten.

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Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, einer Beraterin von PUR, geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, auf denen die hierin enthaltenen Informationen basieren.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der während des Arbeitsprogramms angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen, sind dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report for NI 43-101 Kaycee Uranium Project, Johnson County, Wyoming, USA vom 21. September 2025, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming durchgeführt werden.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen und hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb und uranbezogene M&A ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten für 2026, den erwarteten Ergebnissen dieser Aktivitäten und dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Berichterstattung über diese Ergebnisse; zu den zukünftigen Aussichten für die Exploration; zum Potenzial für die Identifizierung von Mineralressourcen im Projekt; zu Erwartungen hinsichtlich des Übergangs zu sauberer Energie in den USA; sowie zu anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die erwartet, vorhergesehen werden oder in der Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden oder deren Verneinungen.

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Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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