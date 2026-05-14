Mogotes Metals meldet hochgradigen, oberflächennahen Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Fund in einem Bohrabschnitt im Projekt Filo Sur, Distrikt Vicuña

Toronto, Ontario – 14. Mai 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-update-on-latest-and-upcoming-drill-results-and-the-new-projects/ -) freut sich, Teilergebnisse der Laboranalysen aus dem Diamantbohrloch FS_DDH_016 im Flaggschiffprojekt Filo Sur des Unternehmens in Argentinien bekannt zu geben, das unmittelbar entlang des Streichs der Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol von BHP und Lundin Mining¹ liegt.

Die für die ersten 194 m des 464 m tiefen Bohrlochs eingegangenen Untersuchungsergebnisse bestätigen eine durchgehende Zone, die in 108 m Tiefe beginnt und eine oberflächennahe, hochgradige Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung in chalcopyrit-, bornit- und covellithaltigen Brekzien, Stockwerken und disseminierten Einlagerungen innerhalb der alterierten Porphyrmatrix aufweist (Tabelle 1). Die Geologen von Mogotes haben starke Parallelen zwischen den Merkmalen der Mineralisierung in Bohrloch FS_DDH_016 und denen festgestellt, die aus der nahegelegenen Lagerstätte Filo del Sol2 berichtet wurden.

Highlights

· 86 m mit 0,7 % Cu, 0,55 g/t Au, 2,7 g/t Ag und 169 ppm Mo von 108 m bis 194 m Bohrlochtiefe bis zum Ende der bisher erhaltenen Untersuchungsergebnisse. (Tabelle 1)

o Einschließlich 43 m mit 1,1 % Cu, 0,82 g/t Au, 4,0 g/t Ag und 281 ppm Mo ab 111 m

o Das gemeldete Intervall endet in der Mineralisierung

o Die Untersuchungsergebnisse für die verbleibenden 270 m des Bohrlochs stehen noch aus.

Dieser Abschnitt umfasst außerdem Spitzenabschnitte von:

o 10 m mit 1,4 % Cu, 1,2 g/t Au, 4,6 g/t Ag und 383 ppm Mo ab 133 m.

o 5 m mit 1,75 % Cu, 1,1 g/t Au, 3,6 g/t Ag und 393 ppm Mo ab 146 m.

· Der Kern weist Anzeichen für mehrere Mineralisierungsstadien auf, wie sie auch in der nahegelegenen Lagerstätte Filo del Sol zu beobachten sind (Abbildung 3): Chalkopyrit – Bornit mit kaliumhaltiger Porphyr-Alteration (Brekzien, Stockwork, Dispergierung und Anhydrit-Megakristall-Pegmatitadern), interpretierte hypogene epithermale Anreicherung mit feinkörnigen dunklen Kupfermineralen, darunter wahrscheinlich Covellit/Digenit als disseminierte Überwachsungen auf Pyrit und charakteristische Klüftungsauskleidungen sowie lokal begrenzte sulfidreiche Adern mit Enargit, sowie einige Hinweise auf supergene Kupfermineralisierung mit lokal begrenztem Malachit, Brochantit und wahrscheinlich Chalkosin in Klüftungsauskleidungen.

· Flach liegende hochgradige Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänmineralisierung: Die Mineralisierung beginnt in 108 m Bohrlochtiefe, und Schürfgrabenuntersuchungen entlang des Streichs an der Oberfläche deuten darauf hin, dass die Mineralisierung unter einer dünnen Geröllschicht bis an die Oberfläche reicht, die möglicherweise auch ein größeres mineralisiertes Ziel verbirgt.

· Im Allgemeinen niedrige Arsenwerte für das Vicuña-Gebiet: Die Arsenwerte sind in diesem mineralisierten Abschnitt typischerweise niedrig (der Medianwert für diesen Abschnitt liegt bei 2 ppm As), wobei nur bestimmte schmale Strukturen mit erhöhten Arsenwerten auf das lokale Vorkommen des kupferhaltigen epithermalen Minerals Enargit hinweisen.

· Größeres Mineralsystem im Spiel: Das neu identifizierte Zielgebiet Albor ist Teil eines 3,5 km langen Zieltrends aus dem Miozän namens Mogotes (Meseta – Luz del Sol – Cumbre – Albor), der innerhalb der regional ausgedehnten, transorogenen Macho-Muerto-Verwerfungszone verläuft. Die im Bohrkern beobachteten mehrstufigen Alterations- und Mineralisierungsmerkmale deuten auf einen Zusammenhang mit einem größeren Cu-Au-Ag-Mo-Mineralsystem hin.

· Albor ist die zweite Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckung von Mogotes in seiner ersten Bohrsaison bei Filo Sur (siehe Pressemitteilung von Cruz del Sur) und ist Teil des großen Zieltrends Luz del Sol, wo die Bohrergebnisse für eine Reihe von Bohrlöchern aus der Explorationssaison 2025-2026 noch ausstehen.

Abbildung 1: Bohrkern aus 125,75 m (FS_DDH_016), 125-126 m mit Gehalten von 1,67 % Cu, 1,62 g/t Au, 1,69 g/t Ag, 685 ppm Mo

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Kommentar des CEO

Allen Sabet, Präsident und CEO von Mogotes, kommentierte:

In unserer ersten vollständig finanzierten Bohrsaison bei Filo Sur haben wir nun zwei bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckungen bei Cruz del Sur und am Zielgebiet Albor gemacht, wo wir gerade erst an der Oberfläche von etwas gekratzt haben, von dem wir glauben, dass es bedeutend sein wird.

Diese Teilveröffentlichung der Untersuchungsergebnisse aus Albor betrifft die erste Bohrung in ein flach liegendes und hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-System, das strategisch günstig neben den großen Lagerstätten des Vicuña-Distrikts liegt, wo BHP und Lundin Mining das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Josemaria erschließen und Entwicklungsoptionen für die sehr große Lagerstätte Filo del Sol prüfen.

Da diese Art der Mineralisierung Auswirkungen auf den gesamten Vicuña-Distrikt hat, hielten wir es für sinnvoll, die Teilergebnisse für FS_DDH_016 unverändert zu veröffentlichen. Wir sind weiterhin beeindruckt von den geologischen Gegebenheiten dieses ganz besonderen Teils der Welt und dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer geduldigen Aktionäre. Bleiben Sie dran für weitere Informationen!

Abbildung 2: Draufsicht auf das Bohrloch FS_DDH_016 und die Albor-Zielzonen

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Die Zielzonen Albor wurden vor dieser Kampagne noch nicht durch Bohrungen erprobt.

Abbildung 3: Kernfotos von FS_DDH_016 bis 194 m

Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlochtiefe. (A, B, E und G) Pyrit + Chalkopyrit + Bornit ± Covellit ± Digenit in einer hydrothermalen Brekzienmatrix. (A) 113-114 m. (B) 119-120 m. (E) 157-158 m. (G) 187-188 m. (C, F und D) Pyrit + Chalkopyrit + Covellit/Digenit-Adern. (C) 116-117 m. (F) 180-181 m. (D) 135-136 m.

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Nächste Schritte für den Rest der Bohrkampagne Filo Sur:

· Die Laborergebnisse für den Abschnitt 194-464 m von FS_DDH_016 werden bis Ende Mai 2026 erwartet.

· Die Bohrkampagne ist nun offiziell beendet, wobei sowohl das Feldlager in Chile als auch das in Argentinien abgebaut wurden.

· Es wurden Anstrengungen unternommen, in dieser Saison so viel wie möglich zu bohren. Dabei kamen 4 Bohrgeräte zum Einsatz und es wurden insgesamt 6207 Meter gebohrt, von denen 2652 Meter bereits berichtet wurden, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben.

· Über 3681 Meter Bohrungen wird in den kommenden Monaten berichtet werden.

· Die Bohrungen in Chile begannen später in der Saison und werden aufgrund des Zeitpunkts der Bohrungen und der Laboranalysen später als die Bohrungen in Argentinien veröffentlicht.

Abbildung 4: Projekt Filo Sur, Luz-del-Sol-Trend

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Tabelle 2: Standortdetails von FS_DDH_016

Bohrlochnummer Anfangsazimut Anfängliche Tiefe (m) Gitter Ostkoordinate Nordkoordinate

Neigung

FS_DDH_016 245,4 -69,8 464 UTM-Zone 19S 435711 6842226

Referenzen

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. Lundin Mining

2 Perelló, J., Sillitoe, R. H., Rossello, J., Forestier, J., Merino, G., & Charchaflié, D. (2023). Geologie der porphyrischen Cu-Au- und epithermalen Cu-Au-Ag-Mineralisierung bei Filo del Sol, Argentinien-Chile: Extreme Teleskopierung während der Andenhebung. Economic Geology, 118(3), 611-654.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Kupfer, Gold und Silber im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile konzentriert. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Filo Sur, grenzt an Lundin Minings Filo del Sol – eine der weltweit größten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen¹ – und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Lagerstätten Filo del Sol-Aurora sowie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der als qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 gilt, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens und nicht unabhängig.

Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu angrenzenden Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Mogotes wendet branchenübliche Methoden und Techniken für Explorationsprobenahmen an. Alle geochemischen Boden-, Bach-, Gesteins- und Bohrproben werden unter Aufsicht der Geologen des Unternehmens gemäß der Branchenpraxis entnommen. Geochemische Analysen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und dokumentiert. Proben aus Argentinien werden in Raffiasäcken verpackt und für den Transport per Spezial-LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, versandt. Proben aus Chile werden in Raffiasäcken verpackt und an das ALS-Labor in Copiapó, Chile, geliefert. Diese Einrichtungen führten die Probenvorbereitung (PREP-31B) durch, die das Zerkleinern auf 70 % unter 2 mm, das Abtrennen von 1 kg mittels Riffle-Split und das Pulverisieren auf 85 % mit einer Korngröße von unter 75 Mikrometern umfasst. Die vorbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Feuerprobe mit ICP-AES-Abschluss an einer 30-g-Probe analysiert. Die Proben wurden außerdem auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Abschluss analysiert.

Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von Oberflächenoxidation und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der Primärmineralisierung höher, niedriger oder ähnlich ausfallen wie die Ergebnisse aus Oberflächen-, Rinnen- und Grabenproben.

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