Premier American Uranium gibt 2026er Arbeitsprogramm für New Mexico bekannt, das auf die Optimierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Cebolleta abzielt

Toronto, ON, 27. März 2026 – Premier American Uranium Inc. (PUR oder Premier American Uranium oder das Unternehmen) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) (- www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-two-uranium-projects-in-the-us-towards-development/ -) freut sich, Einzelheiten zum Arbeitsprogramm 2026 für sein Flaggschiff-Uranprojekt Cebolleta (Cebolleta oder das Projekt) in New Mexico bekannt zu geben (siehe Abbildung 1). Das Arbeitsprogramm für 2026 zielt auf die Verfeinerung der Prozessannahmen der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von 2025 (2025 PEA) ab und ist speziell darauf ausgelegt, die metallurgische Ausbeute von Uran aus dem Haufenlaugungsverfahren zu untersuchen und zu maximieren (siehe Pressemitteilung vom 30. Oktober 2025). Die PEA 2025 war im Technischen Bericht (wie unten definiert) enthalten, der auch eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE 2025) für das Projekt umfasste (siehe Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025). Die 2025 PEA identifizierte die metallurgische Ausbeute als einen entscheidenden Einflussfaktor für den Gesamtwert des Projekts, wobei schrittweise Verbesserungen einen großen positiven Einfluss auf den Nettobarwert (NPV) des Projekts haben. Die 2025 MRE positioniert Cebolleta als eines der größten fortgeschrittenen Uranprojekte in den Vereinigten Staaten.

Das geplante Arbeitsprogramm im Umfang von 1,1 Mio. US-Dollar konzentriert sich auf Massenprobenahmen, gezielte Bohrungen und umfassende metallurgische Tests, die darauf abzielen, die Annahmen zur Ausbeute bei der Haufenlaugung der PEA 2025 zu optimieren. Die Ergebnisse des Programms sollen in eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung einfließen, die für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist.

Das Cebolleta-Programm wird von dem renommierten Metallurgieingenieur Dr. Terry McNulty von T.P. McNulty and Associates geleitet, wobei die metallurgischen Testarbeiten in dem führenden unabhängigen US-Labor Hazen Research, Inc. (Hazen) durchgeführt werden.

Highlights des Arbeitsprogramms 2026

– Probenahmeprogramm

o Im März wurden von Hand Großproben aus mineralisierten Oberflächenaufschlüssen entnommen, die repräsentatives Testmaterial für den Tagebau in der St. Anthony-Mine lieferten.

o Diese Massenproben aus dem Tagebau wurden Mitte März an Hazen geliefert.

o Die Bohrkerne aus bis zu 16 neuen Bohrlöchern, die im Rahmen der bestehenden Bohrgenehmigungen durchgeführt werden sollen, werden repräsentatives Untersuchungsmaterial für den Untertagebau in den Sohio-Gebieten I, II und III liefern.

o Die Bohrungen sollen Ende April beginnen und im Juni abgeschlossen werden, wobei die Proben nach ihrer Entnahme an Hazen geliefert werden.

– Umfassendes metallurgisches Testprogramm

o Im Mai 2026 wird eine 42-wöchige Laboruntersuchungskampagne beginnen.

o Das Programm umfasst mineralogische Charakterisierung, Flaschenroll-Ausbeutetests und langfristige Säulenlaugungstests zur Simulation der Haufenlaugung.

o Die Säulenauslaugungstests werden die Wirksamkeit verschiedener Oxidationsmittel, Auslaugungsmittel und Dosierungen untersuchen, mit dem Ziel, die Uranrückgewinnung durch Haufenlaugung zu optimieren und wichtige Annahmen für künftige wirtschaftliche Studien zu untermauern.

– Mögliche Optimierung der PEA

o Die Ergebnisse des metallurgischen Programms sollen in eine aktualisierte PEA für das Projekt einfließen, deren Fertigstellung für das erste Quartal 2027 angestrebt wird.

o Die PEA 2025 ging von einer metallurgischen Ausbeute von 80 % im Basisszenario aus. Die Sensitivitätsanalyse in der PEA 2025 ergab, dass eine Erhöhung der Ausbeute auf 90 % den Nettovermögenswert (NAV) des Projekts nach Steuern im Basisszenario (8 %) um etwa 90 % steigern könnte, von 84 Mio. US-Dollar auf 159 Mio. US-Dollar.

Die PEA 2025 ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2025 realisiert wird.

Colin Healey, CEO und Direktor von Premier American Uranium, kommentierte: Seit dem Erwerb des Cebolleta-Projekts Mitte 2024 haben wir dessen Potenzial rasch vorangetrieben, indem wir die Ressource erweitert und eine solide PEA für 2025 vorgelegt haben, die die starken Fundamentaldaten des Projekts hervorhebt. Wir freuen uns darauf, das Arbeitsprogramm für 2026 zu starten, das durch ein bescheidenes Budget von 1,1 Millionen US-Dollar nach unserer jüngsten Buy-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unterstützt wird und unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation widerspiegelt, für den wir bekannt sein wollen. Wichtig ist, dass diese relativ geringe Investition auf eine bedeutende Wertschöpfung abzielt, während, wie in der PEA 2025 dargelegt, eine Steigerung der metallurgischen Ausbeute um 12,5 % zu einem Anstieg des Barwerts nach Steuern (8 %) um ca. 90 % (75 Millionen US-Dollar) führen könnte. Dies unterstreicht das erhebliche Aufwärtspotenzial von Cebolleta und stärkt dessen Potenzial als wichtige Quelle für die heimische Uranproduktion weiter.

Zusammenfassung der PEA 2025

Die Ergebnisse der PEA 2025 sind in einem technischen Bericht (der technische Bericht) enthalten, der gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) von SLR International Corporation (SLR) erstellt wurde, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung im Bergbau und in der Mineralverarbeitung, einschließlich Uranbetrieben in den Vereinigten Staaten.

Die PEA für das Projekt aus dem Jahr 2025 sieht eine potenzielle Betriebsdauer von 13 Jahren vor, in denen durchschnittlich 1,4 Millionen Pfund UO pro Jahr gefördert werden, mit einer Spitzenproduktion von 2,0 Millionen Pfund, was einer Gesamtproduktion von 18,1 Millionen Pfund über die gesamte Betriebsdauer entspricht. Bei einem Uranpreis von 90 US-Dollar pro Pfund UO im Basisszenario erzielt die Studie einen Barwert nach Steuern (8 %) von 83,9 Mio. US$ (106 Mio. US$ vor Steuern) und eine interne Rendite nach Steuern von 17,7 %, bei direkten Vorproduktionskosten von 64,2 Mio. US$ und einem Gesamtanfangskapital von ca. 112,7 Mio. US$, einschließlich indirekter Kosten und Rückstellungen. Das Projekt wird voraussichtlich über die gesamte Lebensdauer der Mine einen freien Cashflow nach Steuern von 287 Mio. US$ und einen operativen Cashflow von 496 Mio. US$ generieren, gestützt durch durchschnittliche Betriebskosten von 41,60 US$ pro gewonnenem Pfund. Die PEA von 2025 hebt zudem eine starke Hebelwirkung in Bezug auf die Uranpreise hervor, wobei der Barwert (NPV) nach Steuern (8 %) bei 100 US-Dollar/lb auf 154 Millionen US-Dollar, bei 125 US-Dollar/lb auf 325 Millionen US-Dollar und bei 150 US-Dollar/lb UO auf 488 Millionen US-Dollar steigt.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird.

Über das Uranprojekt Cebolleta und die Mineralressourcen

Das in New Mexico gelegene Uranprojekt Cebolleta ist ein ehemals produzierendes Grundstück mit umfangreichen historischen Arbeiten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Seine Lage in einem der führenden Urangebiete der USA bietet strategische Vorteile, darunter die Nähe zu Versorgungsnetzen und bestehenden Verarbeitungsanlagen.

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Abbildung 1: Lageplan des Uranprojekts Cebolleta und der Uranlagerstätten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erklärung der qualifizierten Person.

Über Dr. Terry McNulty von T.P. McNulty and Associates

Dr. Terry McNulty war 20 Jahre lang bei The Anaconda Company in verschiedenen Forschungs-, Betriebs- und Führungspositionen tätig, zuletzt fünf Jahre lang als Corporate Manager für metallurgische Forschung und technische Unterstützung. In den späten 1970er Jahren leitete Dr. McNulty die Modernisierung der Bluewater-Mühle von Anaconda in New Mexico, die insgesamt fast 100 Millionen Pfund U3 O8 aus dem Jackpile-Sandstein, dem Muttergestein des Cebolleta-Projekts, produzierte. Dr. McNulty ist wohl der erfahrenste Metallurgieingenieur, der derzeit in der US-amerikanischen Uranindustrie tätig ist, und hat seit 2004 an 35 Uran-/Vanadium-Studien mitgewirkt.

Nach seiner Tätigkeit bei Anaconda war Dr. McNulty drei Jahre lang als VP-Technical Operations bei der Kerr-McGee Chemical Corporation tätig, bevor er als Präsident und CEO zu Hazen Research, Inc. wechselte. Im Jahr 1988 gründete Dr. McNulty T.P. McNulty and Associates.

T.P. McNulty and Associates wurde 1988 gegründet, um unabhängige metallurgische Beratungsdienstleistungen anzubieten, wobei er und seine Mitarbeiter an Projekten in 22 Ländern gearbeitet haben. Zu den Kunden zählen Explorations- und Bergbauunternehmen, Technologieentwickler, Finanzinstitute, Universitäten und Regierungsbehörden, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung oder Bewertung von Möglichkeiten zur Kostensenkung oder Effizienzsteigerung bestehender Methoden zur Gewinnung von Mineralien und Metallen liegt. Die Arbeit umfasste Projekte mit Kupfer, Blei, Zink, Silber, Gold, Eisenerz, Uran, Vanadium, Kali und einer Vielzahl anderer nichtmetallischer Mineralien.

Über Hazen Research, Inc.

Seit 1961 besteht das Kerngeschäft von Hazen Research, Inc. darin, experimentelle Arbeiten zu konzipieren, durchzuführen und auszuwerten, um Konstruktionskriterien und andere technische Informationen für neue und bestehende metallurgische Verfahren bereitzustellen. Hazen bietet chemische Analysen, Laborversuche, kontinuierliche Pilotanlagen-Demonstrationen sowie Feld- und andere Dienstleistungen an. Hazen entwirft zudem Fließschemata und reduziert Scale-up-Risiken für kommerzielle Anlagen weltweit. Hazen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Prozessauslegungskriterien im Labormaßstab und die Anpassung bekannter Technologien an neue Anwendungen, gefolgt von Pilotanlagen-Demonstrationen. Die Projekte reichen von Experimenten im Becherglasmaßstab und der Datenanalyse bis hin zu kontinuierlichen Pilot- oder Demonstrationsanlagen im Wert von mehreren Millionen Dollar.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der PEA 2025 und der MRE wurden von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G., für SLR International Corporation, dem Hauptverfasser des technischen Berichts, der eine qualifizierte Person (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie im technischen Bericht, der unter dem Profil von PUR auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Weitere wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht speziell auf die PEA und MRE für 2025 beziehen, sondern das Arbeitsprogramm für 2026 betreffen, wurden von Terrance (Terry) McNulty, PE, einem Berater von Premier American Uranium Inc., der eine qualifizierte Person (gemäß der Definition in NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen und hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb und uranfokussierte M&A ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Vorstandsmitglied

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie üblicherweise verwendet werden, jedoch nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Solche Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen, einschließlich Betriebskosten und freier Cashflow, werden aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass Investoren diese Informationen nutzen, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Erträgen und Cashflows zu beurteilen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass herkömmliche, nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen die Fähigkeit von Bergwerken zur Generierung von Cashflows nicht vollständig widerspiegeln. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden und sind nicht unbedingt ein Indikator für die nach IFRS dargestellten Cashflows. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Premier American Uranium Inc

Tim Rotolo

217 Queen St. West – Suite 303

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