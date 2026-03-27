Das Merchant Payments Ecosystem gibt die Gewinner der MPE Awards 2026 bekannt

Branchenführer, Innovatoren und aufstrebende Unternehmen wurden in Berlin für herausragende Leistungen im gesamten Merchant Payments Ecosystem ausgezeichnet.

BERLIN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 26. März 2026 / Merchant Payments Ecosystem (MPE) gab heute die Gewinner der MPE Awards 2026 bekannt und würdigte damit Unternehmen und Einzelpersonen, die Innovation, Führungsstärke und messbare Wirkung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich des Zahlungsverkehrs im Handel vorantreiben. Die jährlichen Auszeichnungen, die im Rahmen der MPE Awards Gala am 18. März in Berlin verliehen wurden, würdigten herausragende Leistungen in den Bereichen Zahlungsakzeptanz, Orchestrierung, Embedded Finance, Open Banking, Betrugsbekämpfung und Compliance, Identitätsprüfung, Abwicklung, händlergeführte Innovation und mehr.

Mit 177 eingereichten Beiträgen in diesem Jahr unterstrichen die MPE Awards 2026 das Ausmaß, die Wettbewerbsfähigkeit und die Vielfalt der Innovationen, die die Zukunft des Händlerzahlungsverkehrs prägen. Das zentrale Thema der diesjährigen Auszeichnungen lautete Transformation durch Vertrauen und Resilienz.

Die Gewinner der MPE Awards 2026 zeigen, dass die Zukunft des Händlerzahlungsverkehrs nicht nur von Innovation geprägt sein wird, sondern auch von Vertrauen, Resilienz und messbarem Mehrwert für Händler. Wir sind stolz darauf, die Unternehmen und Führungskräfte zu würdigen, die dazu beitragen, die Branche voranzubringen und neue Maßstäbe im gesamten Ökosystem zu setzen, sagte Andy Ivanis, Partner bei MPE 2026.

Die Gewinner der MPE Awards 2026 sind:

– Zahlungsakzeptanz im Handel des Jahres – Checkout.com

– Innovativste Zahlungslösung – Prommt

– Beste grenzüberschreitende Zahlungslösung – Thunes

– Beste Zahlungsorchestrierungslösung – APEXX Global

– Beste Embedded-Finance-/BaaS-Lösung – finmid

– Bester Plattform-/Marktplatzanbieter – Shopify

– Beste Open-Banking-/A2A-Zahlungslösung – Token.io

– Beste Nutzung von KI und Daten für Handel und Kundenbefähigung – Shopify

– Beste Lösung für Risiko, Betrugsbekämpfung und Compliance – Elavon

– Beste Lösung für Identitätsprüfung, Onboarding und Authentifizierung – ID-Pal

– Beste lokale oder alternative Zahlungsmethode – Bumper Iberia

– Beste Lösung für internationale Abwicklung und Liquidität – Fireblocks

– MPE-Influencer des Jahres – Christian Pirkner

– Preis für die beste Innovation eines Start-ups/Scale-ups – Unetix

– Chairmans Award: Merchant Payments Initiative des Jahres – Air Europa & Hands In

Das diesjährige Programm umfasste zudem mehrere Auszeichnungen mit dem Prädikat Highly Commended, was die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Awards 2026 unterstreicht. Zusammen spiegeln die Gewinner einen Markt wider, der sich auf Leistung, Vertrauen, Anpassungsfähigkeit und langfristigen Mehrwert für Händler konzentriert.

Die MPE Awards rücken weiterhin die Bandbreite der Transformation in der gesamten Zahlungslandschaft ins Rampenlicht, von Händlerakzeptanz und Betrugsprävention bis hin zu KI, Open Banking, Embedded Finance und internationalem Zahlungsverkehr. Durch die Würdigung herausragender Leistungen im gesamten Ökosystem hebt MPE die Organisationen und Führungskräfte hervor, die neue Maßstäbe für die Branche setzen.

Die vollständige Liste der MPE-Award-Gewinner sowie Interviews mit den Gewinnern finden Sie unter:

www.merchantpaymentsecosystem.com/awards

Über Merchant Payments Ecosystem (MPE)

Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist Europas größte Konferenz, Messe und Community für Händlerzahlungen mit Schwerpunkt auf Karten-Acquiring, alternativen Zahlungsmethoden, Händlerservices, POS, mobiler und Online-Zahlungsakzeptanz.

MPE verbindet Händler, Acquirer, Zahlungsdienstleister (PSPs), Zahlungsabwickler, Zahlungssysteme, Regulierungsbehörden, Gateways, Anbieter von POS-Hardware- und -Software-Lösungen, innovative Fintech-Unternehmen und alle anderen Akteure, die im Ökosystem der Zahlungsabwicklung tätig sind.

www.merchantpaymentsecosystem.com

Über die MPE Awards 2026

Die MPE Awards zeichnen Unternehmen und Einzelpersonen aus, die Innovationen im Bereich der Zahlungsakzeptanz für Händler vorantreiben. Sie wurden 2010 ins Leben gerufen und sind nach wie vor die einzigen europäischen Auszeichnungen, die herausragende Leistungen in den Bereichen Karten-Acquiring, Zahlungsabwicklung, PSP-Dienstleistungen und neue Zahlungstechnologien würdigen.

Die MPE-Awards-Statuette, die jedes Jahr exklusiv in limitierter Auflage gefertigt wird, wurde in diesem Jahr vom renommierten slowakischen Bildhauer Pavol Dubina entworfen. Die organisch geformte, vergoldete Bronzeskulptur spiegelt das Thema Guiding Hand wider.

Eine vollständige Liste der MPE-Award-Gewinner sowie Interviews mit den Preisträgern finden Sie unter:

www.merchantpaymentsecosystem.com/awards

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Natalia Ivanis

natalia.ivanis@merchantpaymentsecosystem.com

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QUELLE: Merchant Payments Ecosystem

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