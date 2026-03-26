Formerra kündigt Transportzuschlag an, um den anhaltenden Druck auf dem Fracht- und Logistikmarkt zu bewältigen

CLEVELAND, OH / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Formerra, ein führendes Vertriebsunternehmen von Hochleistungswerkstoffen, kündigte die Einführung eines Transportzuschlags an, um dem anhaltenden Kostenanstieg auf dem Fracht- und Logistikmarkt in Amerika entgegenzuwirken. Ab dem 1. April 2026 wird für alle Sendungen ein Zuschlag von 350 $ pro Lieferung erhoben.

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Der Fracht- und Logistikmarkt sieht sich weiterhin mit erhöhten Kosten konfrontiert, die durch steigende Dieselpreise, sich ändernde gesetzliche Anforderungen, die sich auf die Verfügbarkeit von Fahrern auswirken, knappe Transportkapazitäten und steigende Betriebskosten im gesamten Logistiksektor verursacht werden. Branchenprognosen deuten darauf hin, dass dieser Druck auf absehbare Zeit anhalten wird.

Um unseren Kunden einen zuverlässigen Service bieten zu können, müssen wir uns an die anhaltenden Veränderungen in der Transportbranche anpassen, sagte Tom Kelly, CEO von Formerra. Dieser Zuschlag ist notwendig, um diesen branchenweiten Kostendruck zu bewältigen, der außerhalb unserer Kontrolle liegt, und gleichzeitig weiterhin das hohe Serviceniveau zu bieten, das Kunden von Formerra erwarten.

Kunden sollten sich für weitere Informationen an ihren Formerra-Ansprechpartner wenden.

Über Formerra

Formerra ist ein anerkanntes Vertriebsunternehmen für technische Materialien, das die weltweit führenden Hersteller von Polymeren mit Tausenden von Erstausrüstern und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität verbindet. Das Unternehmen verfügt über technische und kaufmännische Kompetenzen und kombiniert in einzigartiger Weise ein breit gefächertes Portfolio mit einer starken Lieferkette, Branchenkenntnissen, Service, erstklassigen E-Commerce-Kenntnissen und Einfallsreichtum. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedensten Branchen bei der Planung, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung neuer und verbesserter Produkte, mit denen mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit möglich wird. Weitere Details finden Sie unter www.formerra.com.

Medienkontakt

Jackie Morris

Formerra

Marketing Communications Manager

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

QUELLE: Formerra

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