Die Vehicle Tech Week Europe gibt strategische Partnerschaften mit PAVE Europe, ASAM und FISITA bekannt und festigt damit ihre Position als globaler Treffpunkt für Innovationen im Bereich der Zukunftsfahrzeuge

STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / UKi Media & Events, der Veranstalter der Vehicle Tech Week Europe, gab heute neue strategische Partnerschaften mit PAVE Europe (Partners for Automated Vehicle Education), ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) und FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile) bekannt. Diese Allianzen stärken die Rolle der Veranstaltung als wichtiger globaler Knotenpunkt für die Technologien, die die nächste Ära der Fahrzeugmobilität prägen.

Die Vehicle Tech Week Europe, die vom 23. bis 25. Juni 2026 in Stuttgart, Deutschland, stattfindet, vereint drei der führenden Messen von UKi Media & Events – die Automotive Testing Expo, die Autonomous Vehicle Tech Expo und die Automotive Interiors Expo – zu einer integrierten Plattform, die auf die Bedürfnisse einer zunehmend zusammenlaufenden Branche zugeschnitten ist.

Partnerschaften, die Fachwissen und die Ausrichtung der Branche erweitern

PAVE Europe, ASAM und FISITA verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Technik, Automatisierung, Sicherheit, Simulation, Prüfung, Validierung, Standardisierung und Benutzererfahrung. Ihr Engagement unterstützt die Mission der Vehicle Tech Week Europe, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern, globale Best Practices zu fördern und den Fortschritt hin zu sicherer, intelligenter und nachhaltiger Mobilität zu beschleunigen.

Marius Dupuis, CEO von ASAM e.V., kommentierte:

Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events zu vertiefen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Standards, Initiativen und Aktivitäten einem breiteren Fachpublikum vorzustellen und den Fachdialog sowie die Zusammenarbeit über Disziplinen und Branchen hinweg auszuweiten.

ASAM verbindet Experten, die durch vorwettbewerbliche Standardisierung die Technologie von morgen gestalten. Unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events schafft spannende Synergien, indem sie den Umfang und die Wirkung von Fachdiskussionen erweitert und sowohl für ASAM als auch für die Mobilitätsbranche insgesamt einen Mehrwert schafft. Wir freuen uns darauf, auf dieser Partnerschaft aufzubauen.

Guido Di Pasquale, Managing Director von PAVE Europe, schloss sich dieser positiven Einschätzung an und erklärte:

Wir bei PAVE Europe sind davon überzeugt, dass ein offener Dialog und die Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Mobilitätsökosystems unerlässlich sind, um in der Öffentlichkeit Verständnis und Vertrauen für die Technologie autonomer Fahrzeuge zu schaffen. Diese Partnerschaft mit der Vehicle Tech Week Europe bietet eine wichtige Gelegenheit, mit Branchenführern, politischen Entscheidungsträgern und Innovatoren in Dialog zu treten, um die Chancen und Herausforderungen zu erörtern, die die Zukunft der Mobilität prägen. Wir freuen uns darauf, zu dieser Diskussion beizutragen und sicherzustellen, dass die Entwicklung autonomer und vernetzter Fahrzeuge in Europa fundiert, inklusiv und transparent erfolgt.

Chris Mason, CEO von FISITA, kommentierte:

Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events zu vertiefen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, mit einem breiteren Publikum aus Branchenführern, Ingenieuren und Vordenkern in Kontakt zu treten, um den Fachdialog und die Zusammenarbeit über die Disziplinen Automobil und Mobilität hinweg auszuweiten.

FISITA verbindet eine Allianz aus internationalen Branchenführern, Ingenieuren und Interessengruppen, um die Weiterentwicklung der Strategie und Technologie der Mobilität zum Wohle der Industrie, der Menschen und des Planeten voranzutreiben. Unsere Zusammenarbeit mit UKi Media & Events durch ergänzende Veranstaltungen und Publikationen unterstützt die Förderung einer gemeinsamen Vordenkerrolle innerhalb der Branche.

Ein einheitliches Umfeld für das gesamte Fahrzeugtechnologie-Ökosystem

Die Vehicle Tech Week Europe schafft einen umfassenden Treffpunkt für Ingenieure, Designer, Validierungsspezialisten, Hersteller und Zulieferer, die in miteinander verknüpften Entwicklungszyklen arbeiten. Neben führenden Akteuren aus den Bereichen Autonomie, Elektrifizierung und digitale Mobilität nehmen die Teilnehmer an einem nahtlos integrierten Programm aus Messen, Konferenzen und Innovationspräsentationen teil, das sich über fünf dynamische Tage erstreckt.

Darren Whitehead, Group Portfolio Director der Vehicle Tech Week, sagte:

Die Unterstützung dieser führenden Organisationen unterstreicht die Position der Vehicle Tech Week als maßgebliche Plattform für das gesamte Fahrzeugtechnologie-Ökosystem. Durch die Zusammenführung von Spezialisten aus den Bereichen Autonomie, Prüfung, Innenausstattung, Sicherheit und Standardisierung bietet die Vehicle Tech Week das ideale Umfeld für eine sinnvolle Zusammenarbeit innerhalb der Branche.

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Hinweise für Redakteure

Die Vehicle Tech Week Europe, die vom 23. bis 25. Juni 2026 in Stuttgart stattfindet, ist die neue Leitveranstaltung für die Automobil- und Mobilitätsbranche. Sie vereint die Automotive Testing Expo, die Autonomous Vehicle Tech Expo und die Automotive Interiors Expo zu einem multidisziplinären Treffpunkt für Innovation und Zusammenarbeit.

Neben den drei Fachmessen erwartet die Besucher:

– InteriVision Forum: Zukünftige Kabinenerlebnisse und sensorisches Design

– Automotive Interiors Innovation Showcase: Fortschritte bei Innenraumkonzepten und Materialien

– New Product Zone: Erstvorstellungen von Produkten globaler Zulieferer

– Autonomous Vehicle Tech Conference: Intelligente Systeme, die die Autonomie prägen

– Automotive Testing Expo Innovation Showcase: Durchbrüche in den Bereichen Messtechnik, Validierung und Feinmechanik

– Verleihung der Vehicle Tech Week Awards

Die Vehicle Tech Week Europe richtet sich an alle, die die Mobilität der nächsten Generation entwickeln, entwerfen, bauen, validieren und finanzieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Connelly, Global Head of Marketing, Vehicle Tech Week: paul.connelly@ukimediaevents.com, 01306 743744

QUELLE: UKi Media & Events

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