Advanced Gold gründet US-Tochtergesellschaft zur Entwicklung des Projekts Silver Belle; geologisches Team beauftragt

TORONTO, ONTARIO – 25. März 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTC Pink: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit dem Namen Silver Belle Resources LLC oder einem anderen vom Unternehmen gewählten Namen zu gründen, um seine US-Tätigkeiten zu verwalten und die Eigentumsrechte an den Claims der kürzlich abgeschlossenen Akquisition im Eureka County (Nevada) zu halten.

Gleichzeitig hat das Unternehmen eine formelle Vereinbarung mit ProDeMin USA LLC (ProDeMin) abgeschlossen, um ein umfassendes Feldarbeitsprogramm durchzuführen und einen mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) konformen technischen Bericht (der technische Bericht) für das Projekt Silver Belle in Eureka County, Nevada (Silver Belle) zu erstellen.

Silver Belle umfasst etwa 100 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims (2.000 Acres) im ertragreichen Bergbaurevier Eureka in Nevada, einem Gebiet, das für hochgradige Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und eine historische Silber-Blei-Zink-Produktion bekannt ist.

Das Unternehmen hat ProDeMin, ein spezialisiertes geologisches Beratungsunternehmen unter der Leitung von Dr. Craig Gibson, beauftragt, das Phase-1-Explorationsprogramm zu leiten. Dr. Gibson wird als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der NI 43-101-Standards für das Projekt fungieren.

Das Phase-1-Programm soll Mitte bis Ende April 2026 beginnen und umfasst:

– Geologische Kartierungen: detaillierte Feldkartierungen des Claim-Blocks und der umliegenden Gebiete über drei Wochen hinweg.

– Systematische Probenahmen: Entnahme von 50 bis 100 Gesteins- und Bodenproben für die geochemische Analyse.

– Fortschrittliche Feldtechnik: Einsatz von tragbaren XRF-Messgeräten sowie mittels Drohnen aufgenommener Orthofotos und Videos.

– Datenzusammenstellung: Integration aller neuen Felddaten in eine umfassende GIS-Datenbank.

Nach Abschluss der Feldarbeiten und Erhalt der Analyseergebnisse wird ProDeMin den technischen Bericht erstellen, der eine gründliche Überprüfung der historischen Explorationsdaten, eine detaillierte geologische Beschreibung von Silver Belle sowie Empfehlungen für zukünftige Bohrungen und die Ressourcendefinition enthalten wird.

Die endgültige Festlegung unserer Unternehmensstruktur in Nevada und die Beauftragung eines so kompetenten Teams wie ProDeMin sind wesentliche Schritte in unserer Strategie für 2026, sagte Arndt Roehlig, President und CEO. Dr. Gibsons umfassende Expertise im Bereich hochgradiger Mineralisierungen wird von unschätzbarem Wert sein, während wir die Daten zu Silver Belle auf den neuesten Stand bringen und auf eine konforme technische Grundlage für das Projekt hinarbeiten.

Das Projekt befindet sich in einem der ertragreichsten in Karbonatgesteinen beherbergten Mineralgürtel Nevadas, in der Nähe mehrerer historischer und moderner Bergbaubetriebe. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt geologische Merkmale aufweist, die mit einer Mineralisierung des CRD-Typs übereinstimmen, und beabsichtigt, moderne Explorationsarbeiten durchzuführen, darunter geologische Kartierungen, Probenahmen und die Ermittlung geophysikalischer Ziele, um das Potenzial für hochgradige Verdrängungs- und Feeder-Strukturen in der Tiefe zu bewerten.

Ein dokumentierter Smelter Return (Anm.: Angaben über den Metallgehalt des an das Hüttenwerk gelieferten Erzes) von Silver Bell Mining Co. aus dem Jahr 1937 unterstreicht den Metallgehalt der Untertageabbaubereiche des Projekts. Eine Lieferung von 21 Short Tons (amerikanische Tonne) an das Hüttenwerk Asarco in Salt Lake City hatte einen Silbergehalt von 1.611 Gramm pro Tonne (47 Unzen pro Tonne). Neben Silber enthielt die Lieferung auch erhebliche Gehalte an Basismetallen, darunter 37 Prozent Blei, 10 Prozent Zink und 1 Prozent Kupfer. Das Vorhandensein von 3.000 g/t Antimon bestätigt erneut die Lage des Projekts innerhalb des antimonreichen Teils des CRD-Gürtels Diamond Range, was mit der für große Systeme typischen regionalen metallogenen Zonierung übereinstimmt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der technische Bericht etwa zwei Monate nach Beginn des Programms vorliegen wird.

Über ProDeMin

ProDeMin USA LLC hat seinen Sitz in Vail, Arizona, und bietet spezialisierte hochwertige und technologieorientierte Dienstleistungen für die Mineralexploration an, wobei der Schwerpunkt auf Projektmanagement, technischer Berichterstattung und Feldarbeiten in ganz Nordamerika liegt.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Craig Gibson, PGeo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständige (QP) im Sinne der Definition gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle historischen Informationen über das Konzessionsgebiet zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf historische Probenahmen, Bohrergebnisse und technische Arbeiten, die von anderen bereitgestellt wurden. Der qualifizierte Sachverständige geht davon aus, dass die Probenahmen und Analyseergebnisse gemäß den branchenüblichen Standards durchgeführt wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Im Namen des Board of Directors

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel.: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Unternehmenswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

Kanada

email : arndtroehlig@gmail.com

Pressekontakt:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

email : arndtroehlig@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.