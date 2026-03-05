Advanced Gold Exploration nimmt Marketingfirmen unter Vertrag

TORONTO, ONTARIO – 5. März 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: HZ2; OTC Pink: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit TDM Financial – firmierend als Emerging Growth, LLC (TDM Financial) – eine Vereinbarung über eine Investoren-Outreach- und Awareness-Kampagne (die TDM-Vereinbarung) mit Stichtag 13. März 2026 abgeschlossen hat, welcher zufolge TDM Financial als strategischer Partner zur Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens und seiner Aktien bei Anlegern in den USA und Kanada beitragen wird.

TDM Financial wird Marketingdienstleistungen erbringen, wobei es Inhalte im Auftrag des Unternehmens erstellt und diese an sein Publikum aus erfahrenen privaten und institutionellen Anlegern sowie über zahlreiche beliebte Online-Finanzplattformen innerhalb der Reichweite unseres Netzwerks weitergibt. Gemäß der TDM-Vereinbarung hat das Unternehmen TDM Financial für eine Laufzeit von 6 Monaten 40.000 US$ gezahlt. Die TDM-Vereinbarung beginnt am 15. März 2026 und läuft am 15. September 2026 aus. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, die Marketingausgaben während dieses Zeitraums nach eigenem Ermessen zu erhöhen, was in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird.

Das Unternehmen wird keine Wertpapiere als Vergütung an TDM Financial begeben. Sowohl TDM Financial als auch seine Führungskräfte stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und haben weder direkte noch indirekte Beteiligungen am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch haben sie das Recht, solche Beteiligungen zu erwerben. TDM Financial hat seinen Sitz in 600 E 8th St., Whitefish, MT, USA 59937.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung (die Schaad-Vereinbarung) mit Daniel Schaad geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Schaad-Vereinbarung wird Herr Schaad das Unternehmen über www.explorercheck.de/ deutschsprachigen Anlegern näherbringen. Das Unternehmen wird Herrn Schaad eine Gesamtvergütung in Höhe von 9.000,00 zahlen; die Laufzeit der Schaad-Vereinbarung beträgt dreißig (30) Tage. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Herrn Schaad begeben. Herr Schaad steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält derzeit insgesamt 90.000 Stammaktien des Unternehmens. Herr Schaad ist ansässig in der Gartenstraße 16, 95326 Kulmbach, Deutschland.

Schließlich hat das Unternehmen zum 2. März 2026 eine Beratervereinbarung (die Momentum-Vereinbarung) mit Momentum Public Relations Inc. (Momentum) abgeschlossen, welcher zufolge Momentum unter anderem strategische Geschäftsentwicklungsaktivitäten (die Momentum-Dienstleistungen) für das Unternehmen erbringen wird. Die Laufzeit der Momentum-Vereinbarung beträgt sechs (6) Monate. Das Unternehmen zahlt Momentum für die Momentum-Dienstleistungen eine Gesamtvergütung in Höhe von 75.000 $ zuzüglich aller anfallenden Steuern und begibt innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Unterzeichnung der Momentum-Vereinbarung insgesamt 300.000 Aktienoptionen an Momentum. Abgesehen von den Aktienoptionen wird das Unternehmen keine Wertpapiere als Vergütung an Momentum begeben. Sowohl Momentum als auch seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und halten insgesamt 625.000 Stammaktien des Unternehmens.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären kurz- und langfristigen Mehrwert zu bieten. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

