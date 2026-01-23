Advanced Gold gibt den Abschluss der Privatplatzierung bekannt

Toronto, Ontario–(22. Januar 2026) / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX) (FWB: ZF2) (OTC PINK: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 13. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die aufgestockte nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen und durch die Ausgabe von 3.496.667 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ je Einheit einen Bruttoerlös von insgesamt 524.500,05 $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) aus dem Bestand des Unternehmens und einer Hälfte (1/2) eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,20 $.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet.

In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen eine Barprovision im Gesamtwert von 16.949,99 $ an bestimmte bezugsberechtigte Personen gezahlt. Anstelle bestimmter Barprovisionen begab das Unternehmen insgesamt 15.000 Stammaktien an den Vermittler.

Die Privatplatzierung stellte eine Transaktion mit einer nahestehenden Person (Related Party Transaction) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, da eine firmeninterne Person (Insider) insgesamt 100.000 Einheiten gezeichnet hatte. Das Unternehmen nimmt die Befreiungen von den Anforderungen bezüglich einer Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch, da das Unternehmen im Einklang mit MI 61-101 nicht an einem bestimmten Markt notiert ist und der Verkehrswert der Beteiligung des Insiders an der Privatplatzierung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) im Hinblick auf die Transaktion mit einer nahestehenden Person mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um die Privatplatzierung zügig zum Abschluss zu bringen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapieren einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten angeboten noch an US-Personen (gemäß der Definition in den geltenden US-Wertpapiergesetzen) verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten besteht bzw. eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vorliegt.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com/ für weitere Informationen.

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel.: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, erwägt, glaubt, prognostiziert, plant und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Unternehmenswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

Kanada

email : arndtroehlig@gmail.com

Pressekontakt:

Advanced Gold Exploration Inc

Arndt Roehlig

606 – 30 Duncan Street

M5V 2C3 Toronto, ON

email : arndtroehlig@gmail.com

