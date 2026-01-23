Pioneer nimmt den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf

Pioneer Credit Limited (Pioneer oder das Unternehmen) (ASX: PNC, FSE: OPI) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Tickersymbol (FSE: OPI) aufgenommen haben.

Das Notierungssegment bzw. die Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bietet europäischen Investoren einen effizienten Mechanismus zum Erwerb von Pioneer-Aktien in lokaler Währung (EUR) während der europäischen Handelszeiten und ermöglicht damit eine verbesserte Zugänglichkeit sowie potenziell geringere Transaktionskosten für in Europa ansässige Investoren.

Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Partners

Zur Unterstützung der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse hat Pioneer die deutsche Investor-Relations-Gesellschaft Dr. Reuter Investor Relations (Dr. Reuter IR) beauftragt.

Dr. Reuter IR wird Pioneer bei der Ansprache europäischer Investoren vertreten, von denen viele mit dem Forderungskauf-Sektor vertraut sind, der sowohl in Europa als auch in Nord- und Südamerika stark vertreten ist.

Der Managing Director, Keith John, kommentierte: Wir freuen uns, europäischen Investoren einen einfacheren Zugang zu Pioneer zu ermöglichen, das im Vergleich zu vielen seiner globalen Wettbewerber im Forderungskauf-Sektor gut positioniert ist. Im Vergleich zu seinen internationalen Wettbewerbern wird das Unternehmen zu einer attraktiven Gewinnbewertung gehandelt, während es zugleich eine konservativere Bilanz sowie ein niedrigeres Verschuldungsprofil als viele Wettbewerber aufweist.

Eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erhöht die Sichtbarkeit von Pioneer auf den globalen Kapitalmärkten und ermöglicht es Investoren, das Unternehmen auf vergleichbarer Basis neben etablierten internationalen Wettbewerbern zu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass dieser verbesserte Zugang fundierte Investitionsentscheidungen unterstützen und die differenzierte Positionierung von Pioneer innerhalb des globalen Kreditmarktes hervorheben wird.

Dr. Eva Reuter von Dr. Reuter Investor Relations kommentierte: Australische Unternehmen mit Zweitnotierungen an der Frankfurter Wertpapierbörse haben bei europäischen Privatanlegern und institutionellen Investoren zunehmendes Interesse geweckt. Die Region beherbergt eine große Anzahl anspruchsvoller Investoren mit einem starken Fokus auf Bewertungsdisziplin und Bilanzstärke.

Pioneers etablierte operative Historie, das defensive Ertragsprofil und die konservative Verschuldung positionieren das Unternehmen weltweit innerhalb seines Sektors sehr gut. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Bekanntheit und das Engagement an den europäischen Kapitalmärkten auszubauen und eine starke europäische Investorenbasis zu entwickeln.

Autorisiert durch:

Den Vorstand der Pioneer Credit Limited.

Anfragen von Investoren und Medien:

Keith John

Managing Director

Pioneer Credit Limited

M: 0438 877 767

Über Pioneer

Pioneer Credit ist ein an der ASX notiertes Unternehmen (ASX: PNC), das hochwertige und flexible Finanzdienstleistungen anbietet, um Australierinnen und Australier im Alltag dabei zu unterstützen, finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden. Pioneer Credit genießt das Vertrauen langjähriger Vertriebspartner, verantwortungsvoll zu handeln und Kunden respektvoll dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.

Pioneer Credit hat eine solide Grundlage geschaffen, um weiteres Wachstum zu verfolgen, indem das Unternehmen seine herausragenden Branchenbeziehungen, seine Compliance-Erfolgsbilanz und seine kundenorientierte Unternehmenskultur nutzt.

www.pioneercredit.com.au

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pioneer Credit Limited

Keith John

Level 6 108 St Georges Terrace

WA 6000 Perth

Australien

email : customersupport@pioneercredit.com.au

Pressekontakt:

Pioneer Credit Limited

Keith John

Level 6 108 St Georges Terrace

WA 6000 Perth

email : customersupport@pioneercredit.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.