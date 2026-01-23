Germanium Mining Corp. nimmt an der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) teil

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. (GERMANIUM MINING, GMC, ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: FW0) gibt die Teilnahme des Unternehmens an der bevorstehenden Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) bekannt, die im Vancouver Convention Centre in Vancouver (British Columbia) von 25.-26. Januar 2026 abgehalten wird. Nähere Informationen und die Anmeldeformalitäten für die Vancouver Resource Investment Conference finden Sie hier.

Die Vancouver Resource Investment Conference ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen für den Bergbau- und Rohstoffinvestmentsektor, bei der Explorations- und Erschließungsunternehmen, institutionelle Investoren und Kleinanleger, Analysten und Branchenexperten aus aller Welt zusammenkommen. Die jährlich in Vancouver stattfindende Konferenz bietet Unternehmen eine hochkarätige Plattform, um ihre Projekte vorzustellen, direkt mit der Investment-Community in Kontakt zu treten und sich über die Rohstoffmärkte prägende Makrotrends auszutauschen. Die VRIC ist weithin bekannt für ihr großes Publikum an teilnehmenden Investoren, ihre einflussreichen Referenten und ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für Vertreter der Kapitalmärkte und Rohstoffbranche zum Jahresbeginn.

Chief Executive Officer Mario Pezzente erklärt: Die Teilnahme an der Vancouver Resource Investment Conference ist für die Teammitglieder von Germanium Mining eine wichtige Gelegenheit, direkt mit Investoren und Branchenakteuren in Kontakt zu treten. Mit unserem Portfolio an Projekten für kritische Mineralien in ganz Nordamerika bietet VRIC ein Forum, um unsere Explorationsstrategie vorzustellen, aktuelle Fortschritte zu teilen und Beziehungen aufzubauen, die uns bei der Entwicklung unserer Assets und bei der langfristigen Schaffung von Aktionärswert unterstützen.

Über das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 von Germanium

Das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 liegt 40 Kilometer östlich von Chibougamau in der Region Nord-du-Québec von Quebec und verfügt über eine hervorragende Straßenanbindung über den Highway 167 und ein Netz von Forststraßen. Das Projekt umfasst vulkanisch-sedimentäres Gestein der Roy-Gruppe und des Gneiskomplexes Laganiere, die sich im nordöstlichen Grünsteingürtel von Abitibi in der Nähe der Grenville-Front, einer wichtigen strukturellen Grenze, befinden.

Das vorrangige Ziel ist die historische Germanium-Fundstelle Laganiere, die 1998 entdeckt wurde und einen Gehalt von 0,02 % (186 ppm) Germanium aus Peridotit, der in gneisischen Gesteinen eingebettet ist, ergab. Die Fundstelle befindet sich neben einer Ansammlung ungetesteter elektromagnetischer Anomalien und in der Nähe der Scherzone Faribault, einer bedeutenden Struktur, die möglicherweise als Leitstruktur für mineralisierende Flüssigkeiten fungierte. Die historischen Ergebnisse wurden noch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen überprüft.

In begrenztem Umfang wurden regionale Arbeiten durchgeführt, und das Gebiet ist nach wie vor weitgehend unerkundet. Jüngste Prospektionsarbeiten im Jahr 2024 ergaben vielversprechende Werte für Nickel, Kobalt, Kupfer und Gold aus Ausbissproben, was das Potenzial für ein größeres polymetallisches System untermauert.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in der Entdeckungsphase in erstklassigen Bergbaugebieten in ganz Nordamerika konzentriert. Germanium Mining Corp. ist Mitglied der Nevada Mining Association, der National Defense Industrial Association (NDIA) und der Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI).

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehört unter anderem, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere Zwecke als jene verwenden könnte, die in der Pressemitteilung angegeben sind; ungünstige Marktbedingungen; sowie andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer innewohnenden Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

